Música electrónica con Johann Wald

Nuestro experto en música electrónica, Johann Wald, ha recomendado temas electrónicos en el mundo de los musicales. Según Johann Wald no son canciones de típicos musicales, sino canciones conceptuales. Habla del famoso musical 'Dancer in the Dark' protagonizado por Bjork y el director Lars von Trier.