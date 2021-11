Farruko: sus años como delincuente, su paso por la cárcel y el suicidio de su abuelo que lo cambió todo

Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko, está petándolo mundialmente con su hit Pepas. Pero a pesar de sus 30 años, el arista puertorriqueño ha vivido una vida de lo más complicada hasta convertirse en una de las estrellas más importantes del género urbano.

Sus inicios en la música

Farruko nació nació en Bayamón, un pueblo de Puerto Rico marcado por la delincuencia. Pese a esta situación, Farruko supo desde los nueve años que se quería dedicar a la música. Más tarde, en 2007, empezó a publicar sus temas en MySpace y se la pasaba a la gente a través de los teléfonos Razor, los primeros que soportaban archivos de audio externos.

También acudía a todos los conciertos de artistas puertorriqueños que eran conocidos de forma local, y les pedía que le dejaran cantar algún tema para darse a conocer. "Empecé a hacer colaboraciones con ellos, empecé a subir temas a la emisora de Puerto Rico, hasta que llegó una disquera y me decidí a sacar mi primer álbum", explicó en una entrevista para Dembow Urbano refiriéndose a su debut El talento del bloque (2010).

Una infancia y adolescencia envuelta en crimen y drogas

Con tan sólo cuatro años, alguien lo utilizó de rehén en un tiroteo y no se detuvieron en disparar al ver al pequeño. Aunque Farruko sobrevivió, la persona que lo utilizó de parapeto falleció en el acto.

Los años que siguieron no fueron mucho mejores. Aunque siempre le había interesado la música, las circunstancias en las que se encontraba hacía que tuviera que sobrevivir mediante otros medios mucho más peligrosos.

"Llegué a robar motos, las picaba, como decimos en Puerto Rico, y vendía las piezas. Sobrevivía. Llegué a vender drogas también", explicó en el programa El Gordo y la Flaca, donde la entrevistadora quiso ahondar más en el tema. "Vendía hierba, cocaína... Nunca la llegué a cocinar, pero si que llegué a dividirla para venderla", añadió.

Sobre si llegaron a buscarlo para matarlo, como le ocurrió a otros compañeros del género como Daddy Yankee o Nicky Jam, Farruko admitió que fue posible: "Puede ser que sí. Porque estaba vinculado con mucha gente de otro bando".

El suicidio de su abuelo lo cambió todo

La vida de Farruko no iba por buen camino y no le esperaba un futuro muy prometedor. Sin embargo, hubo un suceso que hizo que todo cambiara. "Mi abuelo entró en una depresión, porque la economía en Puerto Rico está un poco baja, y él se endeudó mucho con su negocio y no aguantó con la presión. Mi abuelo decidió quitarse la vida, se ahorcó", explicó entre lágrimas.

En ese momento, Farruko decidió abandonar Puerto Rico y cambiar de mánager para dedicarse a la música plenamente lejos de la delincuencia y las drogas. Y justo en ese tránsito se encontró con J Balvin, que también estaba empezando e hicieron su primer canción juntos, 6 AM, que se convirtió en su primer gran éxito.

Su paso por la cárcel: el motivo de su depresión

En abril de 2018 Farruko fue detenido tras descubrirse que llevaba más de 51.000 dólares camuflados entre su equipaje y la suela de sus zapatos. El artista, que había declarado en un primer momento que no llevaba más de 10.000 euros encima, se defendió excusándose en el cansancio acumulado había provocado este error.

Aún así, el juez impuso su arresto aunque fue liberado al día siguiente tas pagar una fianza de 10.000 dólares y se le permitió viajar fuera de Puerto Rico, siempre que justificara que se trataban de viajes profesionales.

Este suceso hizo que Farruko cayese en una depresión, tal como él mismo explicó en redes sociales. Aún así, reveló que no había tenido que recurrir a ningún fármaco ya que pudo salir adelante con el cariño de sus seguidores. "Yo no me rindo así de fácil y también influyó la motivación de la gente. Muchos me veían por la calle y me decían que estaba en sus oraciones", escribió en su momento en Instagram.

En junio de 2019, Farruko volvió a comparecer ante el juez y fue sentenciado a tres años de probatoria por delitos de tráfico de dinero y falso testimonio a la autoridad. Esto hizo que se librara de los 16 meses de prisión a los que se enfrentaba, pero continua en libertad condicional, por lo que tiene comparecer regularmente ante un técnico de servicio socio-penal.

¿Cuánto dinero tiene Farruko?

Pese a su convulsa trayectoria, Farruko es uno de los artistas del género urbano latino con más éxito del momento, por lo que amasa una gran fortuna. Desde que lanzó su debut en 2010 se calcula que el patrimonio del artista está en los 4 millones de dólares, según recoge el portal Wealthy Persons.

La gran parte de sus ingresos es debido a su música, tanto por sus reproducciones como por sus conciertos, donde tiene un caché en torno a los 300.000 dólares. Pero desde hace años también representa a otros artistas, tiene en Miami un taller de customización de coches.

Además, en 2017 lanzó su propia línea de ropa Carbon Fiber Clothing y poco después comercializó su colección de relojes Carbon Fiber Collection.

Por último, parte de su patrimonio está invertido en su colección de coches de lujo, entre los que se encuentran un Lamborghini Aventador, un Mercedes-Benz G63 AMG y un Ferrari F355.