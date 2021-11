Camilo, Wally Lopez, Camila Cabello, Adele, Nil Moliner... 42 canciones imprescindibles

Camilo, el gran triunfador de los Latin Grammy; Nil Moliner y Dani Fernández, protagonistas de los próximos showcases de Europa FM; y Wally Lopez, el DJ de Más Wally Tarde e Insomnia, son algunas de nuestras propuestas musicales de esta semana de frío.

Se avecina una dana invernal y apetece quedarse en casa, pero ¿por qué no hacerlo con la compañía de una buena selección de canciones?

Te proponemos 42 temas imprescindibles para disfrutar de la buena música y lanzarte a bailar como si no hubiese mañana.

Rasputin de Majestic, Beggin de Måneskin, Blinding Lights de The Weeknd y Porfa no te vayas de Beret se suman a esta selección, en la que no faltan Farruko, Aitana, Ed Sheeran, Rauw Alejandro y Adele, que acaba de lanzar su disco 30.

¿Quieres más? Dale a play y disfruta.