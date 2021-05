Dua Lipa, Justin Bieber, Ana Mena, Miki Nuñez y Harry Styles, en la selección de éxitos de Europa FM

Hay cambios y esta semana Dua Lipa se sitúa como favorita en la selección de Éxitos de Europa FM. Nos han conquistado con tres de sus temas: Physical, Levitating y We’re good. Los dos primeros se sitúan a la cabeza en nuestra selección musical de la semana.

31 canciones en total y siete son novedad. David Guetta entra con su colaboración con Sia, Let's Love. También se incorporan Ava Max, con My Head & My Heart; Topic, con Breaking Me; Lil Nas, con Montero (Call Me By Your Name); Riton & Nightcrawlers, con Friday; Stay Homas, con Days Of Our Lives; y The Weeknd, que ya estaba, suma un nuevo tema, Save Your Tears.

The Weenkd continúa en lo alto con Blinding Lights. También arriba están Ana Mena y Rocco, con A un passo dalla luna.

P!nk y su hija, que este domingo sorprendieron con su show aéreo en los Billboard Music Awards, son tendencia con Cover Me In Sunshine; Miki Núñez, que prepara un showcase privado para los oyentes de Europa FM, sigue como uno de nuestros favoritos con Sin noticias de Gurb; y el Rasputin de Majestic sigue siendo una de nuestras opciones favoritas para venirnos arriba.