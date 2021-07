Dua Lipa, C. Tangana, BTS, Morat, Ed Sheeran... 42 canciones que tienes que escuchar esta semana

Nada mejor para estos días de verano que disfrutar de la música a la orilla del mar. Las canciones de chiringuito, por no llamarlas canciones de verano, llenan nuestra seleccion de éxitos musicales de la semana.

Rauw Alejandro, Ana Mena, Aitana, Cali y Dandee, Morat o Álvaro de Luna son algunos de las apuestas que no te puedes perder. 42 canciones que no fallan y que harán que esta semana de calor intenso sea mucho más llevadera, incluso si aún no te ha tocado pisar la arena de playa y sigues contando los días para empezar las vacaciones.

Dua Lipa encabeza la selección con su exitoso Levitating y la siguen otros artistas internacionales como Lil Nax, con Montero (Call Me Bay Your Name), Majestic con el remix de de Rasputin o Ava Max con My Head & Head.

BTS es otra apuesta segura con Butter. Ed Sheeran lo es con Bad Habits y Doja Cat, con Kiss Me More.

Esta semana toca escuchar a C. Tangana por partida doble. Tú me dejaste de querer e Ingobernable forman parte de su banda sonora, en la que no faltan otros artistas nacionales como Miki Núñez, Dani Fernández o DVicio.

Hay música para todos los gustos. Dale al play y disfruta.