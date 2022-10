Sebastián Yatra, Karol G, Camila Cabello, Rosalía... 43 éxitos para hacer frente a la lluvia

Llegan el frío y las lluvias, así que lo que más te puede apetecer ahora mismo es quedarte en casa tapado con una manta mientras ves las calles mojadas y te tomas un chocolate calentito. Para acompañar este planazo, te proponemos la playlist con los mejores temas que suenan en Europa FM... ¡Vamos con ellos!

Si hay una canción que produce felicidad la escuches cuando la escuches es Tacones rojos de Sebastián Yatra. A este, se suman otros temazos como Provenza de Karol G, Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran o Despechá de Rosalía.

Mientras te preparas tu bebida favorita para el frío, ponte de fondo Mariposas de Aitana y Sangiovanni, Carretera y manta de Pablo Alborán o Angels XXV de Robbie Williams.

La playlist incluye las mejores colaboraciones para cantar a dúo en casa, como Enemy de Imagine Dragons y JID, Stay de Justin Bieber y The Kid Laroi, Hold me closer de Britney Spears y Elton John o Quiero decirte de Ana Mena y Abraham Mateo.

Si no quieres perderte otros grandes éxitos como As It Was de Harry Styles, La increíble historia entre tú y yo de Maldita Nerea, Break my soul de Beyoncé o Forget me de Lewis Capaldi, no olvides escucharnos en Europa FM, mientras tanto, te dejamos aquí la playlist de estos exitazos.