José González eclipsa con la magia de su directo el Auditori de Barcelona

Dentro de la extensa programación del Festival Mil-lenni, José González era una de las propuestas más atractivas. Acompañado de la orquesta experimental The String Theory, el cantautor sueco nos sumergió en un viaje onírico.

Rodeado de los 22 músicos que componen The String Theory, González salía al escenario con un espectáculo sonoro y de luces que atrapó al público desde el primer momento.

La atmósfera violeta coronada por un eclipse, fue recorriendo las fases de la noche acompañando los temas más tranquilos iniciados con 'Far Away', para poco a poco ir aumentando la intensidad del repertorio hasta explotar con un amanecer teñido de rojo brillante con 'Let It Carry You'.

Una experiencia mágica ver cómo tantos músicos con tanto talento conectan perfectamente repasando los temas más relevantes de la discografía de José González. No faltaron 'Crosses', 'The Forest', 'Every Age' o versiones tan populares del cantautor como 'Heartbeats' (The Knife) o 'Teardrop' (Massive Attack).

'Clycling Trivialites', el primer tema que grabaron juntos, fue precisamente el que puso en pie a todo el público del Auditori de Barcelona para unirse al directo tocando las palmas.

Una hora y 50 minutos en el que González proyectó sus temas desde otro prisma mucho más complejo, que podrá disfrutarse en forma de disco el próximo mes de diciembre con 'Live In Europe', que recoge esta gira conjunta que el compositor y la orquesta iniciaron el pasado año.