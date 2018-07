Pharrell con N.E.R.D y Prophets Of Rage arrasan con sus conciertos en Cruïlla Barcelona

Cruilla Barcelona ha cerrado la jornada del viernes con dos grandes conciertos: N.E.R.D , liderados por Pharrell Williams y Prophets Of Rage , el super grupo de rock alternativo formado por miembros de bandas como Cypress Hill, Rage Against The Machine o Public Enemy .

Uno de los grandes reclamos de esta edición de Cruilla Barcelona era N.E.R.D, la banda de funky y hip hop capitaneada por Pharrell Williams. Sin conocer mucho de su discografía, sin duda este concierto fue la sorpresa de la noche y, seguramente, de toda esta edición.

carisma de Pharrell y Chad Hugo, las dos voces de N.E.R.D, animando al público en todo momento, hicieron de la hora y media de concierto todo un espectáculo. Los intentos fallidos de Pharrell por crear un pogo fueron tan patéticos como divertidos, ya que por mucho que le pedía al público que se separase formando un círculo, lo máximo que consiguió fue un pasillo en línea recta. (Hubiese llorado viendo los pogos que se hicieron 3 días antes en el concierto de Queens Of The Stone Age).

"¿Y vosotros sois los que luego os ponéis a correr delante de los toros?", bromeaba en el tercer intento. Y por fin lo consiguió. Además de los temas propios también sonaron canciones como ‘Hollaback Girl’ de Gwen Stefani, ‘Hot In Herre’ de Nelly o curiosamente ‘Seven Nation Army’, interpretada por Jack White, el cantante original, en su concierto el día anterior.

Tampoco faltaron éxitos de Pharrell en solitario, como su controvertida colaboración con Robin Thicke ‘Blurred Lines’ o el genial ‘Get Lucky’ con Daft Punk; finaliando el show con LEMON, su último éxito en el que colabora Rihanna.

Y tras la sorpresa de N.E.R.D llegaba otro concierto en el que sí tenía puestas todas mis espectativas y no defraudaron: Prophets Of Rage. El super grupo liderado por Tim Commerford y Tom Morello, junto a integrantes de bandas tan míticas como Cypress Hill, Rage Against The Machine o Public Enemy salieron al escenario a ritmo precisamente ‘Prophets Of Rage’, tema original de los ya mencionados Public Enemy y cagándose en Trump desde el minuto uno, entre los aplausos del público.

En esta línea, en uno de los riffs de Tom Morello, (nada puede compararse con el placer de verlo tocar), levantó su guitarra donde podía leerse en la parte de atrás “Fuck Trump”, mensaje que cambió más tarde por otra reivindicación: “Catalunya lliure”.

Una hora y media del mejor hard rock con nuevas versiones de canciones de las distintas formaciones: donde no faltaron hits como ‘Bullet In The Head’ (RATM), ‘Yo Quiero Fumar’ (Cypress Hill), y como era de esperar dejaron para el cierre el gran ‘Killing In The Name’, de Rage Against The Machine, entre unos pogos que si los viera Pharrell… seguiría llorando.

Y la amplia variedad musical del Cruïlla también incluye la electrónica, en esta ocasión con uno de los referentes del EDM, Kygo. A pesar de que me gusta la música electrónica, tengo que decir que no empatizo en absoluto con el EDM. Mejor dicho, con la forma en la que lo llevan a los escenarios.

Es innegable que este tipo de DJs son grandes productores pero llevar las sesiones grabadas a los conciertos hace que pierda el interés, por mucho que lo supla con un gran despliegue de humo, confetti y proyecciones.

Por eso cuando Kygo bajó de la cabina y se sentó frente a un piano de cola a tomar ‘Firestone’ junto a un vocalista, fue el único momento en el que consiguió captar mi atención. Y es que al noruego talento no le falta, por mucho que la industria EDM prime el espectáculo a las buenas sesiones en directo.