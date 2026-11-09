Dani Martín anuncia 14 conciertos para despedir la gira '25 P*T*S AÑOS': fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

Los fans de Dani Martín tienen una nueva oportunidad para disfrutar de 25 P*T*S AÑOS. El cantante quiere darle una despedida mayúscula a la gira de su vida (de nuestra vida) y ha anunciado 14 nuevos conciertos para 2027.

El intérprete de Zapatillas se ha asomado a las redes sociales para dar las gracias a sus seguidores por el apoyo recibido tras el fallecimiento repentino de su padre y anunciar las fechas de estos shows que se suman a los del 19 y 20 de marzo de 2027, cuando se celebrarán los conciertos de Barcelona que tuvo que cancelar por una emergencia familiar y que inicialmente iban a ser la despedida de la gira.

"Gracias por vuestro cariño, vuestro respeto y por haberme arropado tanto estas últimas semanas", dice Dani Martín en su publicación, en la que señala que su plan era hacer este anuncio tras los conciertos de Barcelona.

"14 noches de la GIRA 25 P*T*S AÑOS", apunta el cantante y aclara: "No habrá más, mañana salen a la venta".

Dani Martín despide su publicación señalando que no serán unos conciertos más: "Esto es una celebración para terminar la gira de nuestras vidas. Gracias".

Las fechas de los nuevos conciertos de Dani Martín

17 de abril - Tenerife - Campo de Fútbol Adeje

23 de abril - Pamplona - Navarra Arena

30 de abril - Avilés - Pabellón de la Magdalena

1 de mayo - Donostia - Arena Illumbe

15 de mayo - Valencia - Roig Arena

22 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi

29 de mayo - Murcia - Espacio Norte

3 de junio - Sevilla - Iconica Occident Sevilla Fest

12 de junio - Guadalajara - Estadio Pedro Escartín

19 de junio - Málaga - Málaga Forum

26 de junio - A Coruña - Coliseum

2 de julio - Zaragoza - Ibercaja Estadio

9 de julio - Madrid - Movistar Arena

10 de julio - Madrid - Movistar Arena

Cuándo salen a la venta las entradas de Dani Martín

Las entradas para los conciertos de Dani Martín salen a la venta este martes 10 de noviembre a las 12:00 horas a través de la web oficial del cantante, que redirige a la taquilla de El Corte Inglés.

Todavía no hay precios oficiales pero sí se conoce el precio de las entradas más baratas de cada concierto. Apunta y prepárate para la gran despedida.