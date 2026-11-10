Los precios oficiales de las entradas de los conciertos de Dani Martín en 2027

Dani Martín se prepara para despedir la gira 25 P*T*S AÑOS. Después de tener que reprogramar los conciertos de despedida del tour por el fallecimiento de su padre, el cantante ha anunciado 14 nuevas fechas para 2027.

El intérprete de Zapatillas arranca esta despedida el 17 de abril en Tenerife y la termina a lo grande los días 9 y 10 de julio en el Movistar Arena de Madrid, donde empezó todo en noviembre de 2025.

El 14 de noviembre de 2025 dio el pistoletazo de salida a la gira de su vida con diez noches en el recinto madrileño, inmortalizadas en un álbum en directo, y en 2026 sumó un total de 31 conciertos.

El anuncio de las nuevas fechas, que se suman a las reprogramadas del 19 y 20 de marzo en Barcelona, llegó el lunes 9 de noviembre y este martes 10 se han abierto las taquillas virtuales para poder comprar entradas desvelándose los precios oficiales de cada cita. ¡Toma nota y apunta cuándo son los conciertos!

Los conciertos anunciados por Dani Martín para 2027

17 de abril - Tenerife - Campo de Fútbol Adeje

23 de abril - Pamplona - Navarra Arena

30 de abril - Avilés - Pabellón de la Magdalena

1 de mayo - Donostia - Arena Illumbe

15 de mayo - Valencia - Roig Arena

22 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi

29 de mayo - Murcia - Espacio Norte

3 de junio - Sevilla - Iconica Occident Sevilla Fest

12 de junio - Guadalajara - Estadio Pedro Escartín

19 de junio - Málaga - Málaga Forum

26 de junio - A Coruña - Coliseum

2 de julio - Zaragoza - Ibercaja Estadio

9 de julio - Madrid - Movistar Arena

10 de julio - Madrid - Movistar Arena

Cuánto cuestan las entradas de Dani Martín

Los precios de las entradas de los conciertos de Dani Martín varían ya que cada recinto es diferente. Para que puedas hacerte a la idea de la horquilla en la que se mueven, hemos escogido cuatro ciudades —Avilés, Barcelona y A Coruña y Madrid— que puedan servir como orientación.

30 de abril - Avilés - Pabellón de la Magdalena

Express Package - 150,00 euros

Pista - 60,00 euros

22 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi

HOT TICKET - 150,00 euros

EXPRESS PACKAGE - 150,00 euros

GRADA CATEGORÍA A - 65,00 euros

GRADA CATEGORÍA B - 60,00 euros

GRADA CATEGORÍA B VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 60,00 euros

PISTA GENERAL - 60,00 euros

GRADA CATEGORÍA C - 54,00 euros

GRADA CATEGORÍA C VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 54,00 euros

GRADA CATEGORÍA D - 44,00 euros

GRADA CATEGORÍA D VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 44,00 euros

Plano del Palau Sant Jordi (Barcelona) para el concierto de Dani Martín | checkoutentradas.elcorteingles.es

26 de junio - A Coruña - Coliseum

HOT TICKET - 150,00 euros

EXPRESS PACKAGE - 150,00 euros

TENDIDO BAJO - 65,00 euros

TENDIDO BAJO VISIÓN LATERAL - 65,00 euros

TENDIDO MEDIO ESPACIO REDUCIDO - 60,00 euros

TENDIDO MEDIO - 60,00 euros

TEND. MEDIO ESPACIO REDUCIDO VISIÓN LATERAL - 60,00 euros

TENDIDO MEDIO VISIÓN LATERAL - 60,00 euros

ENTRADA PISTA - 60,00 euros

TENDIDO ALTO ESPACIO REDUCIDO - 50,00 euros

TENDIDO ALTO - 50,00 euros

Plano de Coliseum de A Coruña para el concierto de Dani Martín | https://checkoutentradas.elcorteingles.es/

9 y 10 de julio - Madrid - Movistar Arena

PRIMER ANILLO - VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 69 euros

GRADA EXTENSIBLE - PRIMER ANILLO - 69 euros

PISTA DE PIE GENERAL - 64,00 euros

SEGUNDO ANILLO - 59 euros

SEGUNDO ANILLO - VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 59,00 euros

TERCER ANILLO - 54,00 euros

TERCER ANILLO - VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 54,00 euros

PLANTA 6 GOYA - 44,00 euros