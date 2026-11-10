Los precios oficiales de las entradas de los conciertos de Dani Martín en 2027
Dani Martín despide la gira 25 P*T*S AÑOS en 2027. El cantante ha anunciado 14 nuevas fechas en 13 ciudades diferentes para cerrar el tour que arrancó en noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Madrid. Las entradas salen a la venta este martes 10 de noviembre a las 12:00 horas y ya se conocen los precios oficiales de los conciertos. ¡Toma nota!
Dani Martín se prepara para despedir la gira 25 P*T*S AÑOS. Después de tener que reprogramar los conciertos de despedida del tour por el fallecimiento de su padre, el cantante ha anunciado 14 nuevas fechas para 2027.
El intérprete de Zapatillas arranca esta despedida el 17 de abril en Tenerife y la termina a lo grande los días 9 y 10 de julio en el Movistar Arena de Madrid, donde empezó todo en noviembre de 2025.
El 14 de noviembre de 2025 dio el pistoletazo de salida a la gira de su vida con diez noches en el recinto madrileño, inmortalizadas en un álbum en directo, y en 2026 sumó un total de 31 conciertos.
El anuncio de las nuevas fechas, que se suman a las reprogramadas del 19 y 20 de marzo en Barcelona, llegó el lunes 9 de noviembre y este martes 10 se han abierto las taquillas virtuales para poder comprar entradas desvelándose los precios oficiales de cada cita. ¡Toma nota y apunta cuándo son los conciertos!
Los conciertos anunciados por Dani Martín para 2027
- 17 de abril - Tenerife - Campo de Fútbol Adeje
- 23 de abril - Pamplona - Navarra Arena
- 30 de abril - Avilés - Pabellón de la Magdalena
- 1 de mayo - Donostia - Arena Illumbe
- 15 de mayo - Valencia - Roig Arena
- 22 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 29 de mayo - Murcia - Espacio Norte
- 3 de junio - Sevilla - Iconica Occident Sevilla Fest
- 12 de junio - Guadalajara - Estadio Pedro Escartín
- 19 de junio - Málaga - Málaga Forum
- 26 de junio - A Coruña - Coliseum
- 2 de julio - Zaragoza - Ibercaja Estadio
- 9 de julio - Madrid - Movistar Arena
- 10 de julio - Madrid - Movistar Arena
Cuánto cuestan las entradas de Dani Martín
Los precios de las entradas de los conciertos de Dani Martín varían ya que cada recinto es diferente. Para que puedas hacerte a la idea de la horquilla en la que se mueven, hemos escogido cuatro ciudades —Avilés, Barcelona y A Coruña y Madrid— que puedan servir como orientación.
30 de abril - Avilés - Pabellón de la Magdalena
- Express Package - 150,00 euros
- Pista - 60,00 euros
22 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi
- HOT TICKET - 150,00 euros
- EXPRESS PACKAGE - 150,00 euros
- GRADA CATEGORÍA A - 65,00 euros
- GRADA CATEGORÍA B - 60,00 euros
- GRADA CATEGORÍA B VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 60,00 euros
- PISTA GENERAL - 60,00 euros
- GRADA CATEGORÍA C - 54,00 euros
- GRADA CATEGORÍA C VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 54,00 euros
- GRADA CATEGORÍA D - 44,00 euros
- GRADA CATEGORÍA D VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 44,00 euros
26 de junio - A Coruña - Coliseum
- HOT TICKET - 150,00 euros
- EXPRESS PACKAGE - 150,00 euros
- TENDIDO BAJO - 65,00 euros
- TENDIDO BAJO VISIÓN LATERAL - 65,00 euros
- TENDIDO MEDIO ESPACIO REDUCIDO - 60,00 euros
- TENDIDO MEDIO - 60,00 euros
- TEND. MEDIO ESPACIO REDUCIDO VISIÓN LATERAL - 60,00 euros
- TENDIDO MEDIO VISIÓN LATERAL - 60,00 euros
- ENTRADA PISTA - 60,00 euros
- TENDIDO ALTO ESPACIO REDUCIDO - 50,00 euros
- TENDIDO ALTO - 50,00 euros
9 y 10 de julio - Madrid - Movistar Arena
- PRIMER ANILLO - VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 69 euros
- GRADA EXTENSIBLE - PRIMER ANILLO - 69 euros
- PISTA DE PIE GENERAL - 64,00 euros
- SEGUNDO ANILLO - 59 euros
- SEGUNDO ANILLO - VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 59,00 euros
- TERCER ANILLO - 54,00 euros
- TERCER ANILLO - VISIÓN LATERAL REDUCIDA - 54,00 euros
- PLANTA 6 GOYA - 44,00 euros