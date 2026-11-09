Guitarricadelafuente reconoce que le gustaría seguir actuando tras 'La bola negra': "Es un poco adictivo"

Guitarricadelafuente está viviendo un momento dorado gracias a su debut como actor en La bola negra. El cantante de Benicàssim, que firma el tema principal de la banda sonora de la película de Los Javis, ha sido reconocido con el Discovery Award en el Savannah Film Festival y ha sido sido nominado en los Gotham Audience Awards. Además todo apunta a que será candidato a actor revelación en los Premios Goya 2027 y que su canción La nieve podría estar nominada al Oscar a Mejor canción original.

Todo son alegrías para el cantante, que se ha convertido en uno de los rostros de la promoción internacional de la película con entrevistas y actuaciones por Estados Unidos y que confiesa que sueña con repetir la experiencia.

En una reciente entrevista con EFE, junto a Javier Ambrossi y Javier Calvo, Guitarricadelafuente ha reconocido que actuar ha sido "un poco contagioso, adictivo". "Es algo muy inspirador y haber conectado con esta historia, haber trabajado con ellos por primera vez ha sido un privilegio", ha explicado el músico para el que esta película tiene una conexión con su disco Spanish Leather.

"Ojalá poder repetirlo de esta manera", ha dicho sobre la experiencia como actor para luego añadir: "Realmente me gustaría sentirme vinculado a una historia como esta de nuevo, con la que realmente te sientas identificado y que merezca la pena. Que pueda tener un efecto y que la gente pueda conectar, que al final es lo que yo intento en la música".

En una reciente entrevista en GQ Magazine, el cantante confesó que La bola negra da a muchos jóvenes los referentes que le faltaron a él cuando era adolescente.

"Cuando yo estaba creciendo, no existían referentes de este tipo", explicó el joven de 29 años que interpreta en la película a Sebastián, un joven que descubre su sexualidad durante la Guerra Civil española. "A mis 16, me habría encantado ver algo así en la gran pantalla, como una ventana a nuevas posibilidades".