Billie Eilish anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

En cuanto la cantante Billie Eilish anunci贸 hace unos meses que tocar铆a en una sala de Barcelona el pr贸ximo 9 de marzo, las entradas se agotaron en pocos minutos. Tanto fue as铆 que la organizaci贸n tuvo que cambiar de espacio ante la abrumadora demanda de entradas, ampliando tambi茅n el aforo, que se agot贸 (otra vez) en pocos minutos.

As铆, era de esperar que Billie Eilish se pensase lo de volver por nuestro pa铆s. La cantante acaba de anunciar que en el mes de septiembre regresa para ofrecer otros dos conciertos. Tocar谩 de nuevo en Barcelona, en el Poble Espanyol el 2 de septiembre, y en el Wizink Center de Madrid el 3 de septiembre. ACTUALIZACI脫N: Entradas agotadas para ambos conciertos.

El pasado 29 de marzo la artista lanz贸 su 谩lbum titulado 'when we all fall asleep, where do we go?', que present贸 con 'bury a friend' y 'when the party's over' y 'when you see me in a crown'.