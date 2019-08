Billie Eilish lanzará una colección cápsula con Bershka

Billie Eilish es una de las artistas más carismáticas del momento , tanto por su particular forma de componer y de cantar como por su imagen. Por este motivo no es de extrañar que la artista se haya lanzado al mundo de la moda con su primera colección cápsula , que verá muy pronto la luz en Bershka.

Billie Eilish no solo ha enganchado a miles de personas en todo el mundo con su voz, sino también con su imagen y puesta en escena. No hay duda de que la artista estadounidense tiene una imagen que es una de sus señas de identidad, normalmente con colores brillantes o llamativos 'total look' monocolor. Aún así, Billie siempre consigue darle un toque que desprende oscuridad.

Con un estilo tan marcado no es de extrañar que firmas de ropa como Inditex le hayan propuesto diseñar una colección cápsula, concretamente Bershka.

Además es una fanática de las prendas 'oversize' con estampados de lo más llamativos, por lo que su nueva colección podría presentar prendas de ese estilo e incluso la línea de ropa de Billie Eilish puede llegar a ser unisex.

Esta nueva colección supondrá una unión más entre Bershka y el mundo de la música, como ocurrió hace unos meses cuando también lanzó la colección diseñada por Nathy Peluso 'Natikillah', otra artista revelación que también se caracteriza por su estilo.

Otra muestra de la unión entre la música y la moda es la colección que lanzó Rosalía para Pull and Bear, que fue todo un éxito desde su lanzamiento.

Por el momento no hemos podido ver ninguna prenda de la colección cápsula de Billie Eilish, pero estamos seguros de que no dejará indiferente a nadie y será un éxito entre los seguidores de la cantante.