Kristen Stewart provoca el caos junto a Finn Wittrock en 'If You Really Loving Nothing' de Interpol

Horas antes de publicar su nuevo disco 'Marauder', Interpol ha lanzado el videoclip de su tema 'If You Really Loving Nothing', protagonizado por dos grandes estrellas del cine: Kristen Stewart y Finn Wittrock , donde ambos recorren una caótica noche hasta el amanecer.

Finn Wittrock y Kristen Stewart en 'If You Really Loving Nothing' de Interpol / Youtube

Después de 'El Pintor', Interpol parece que quiere recuperar el sonido de sus orígenes en 'Marauder', su nuevo disco del que nos adelantaron 'The Rover' y 'Number 10'.

Coincidiendo con el lanzamiento del álbum han estrenado también el videoclip de otro tema, 'If You Really Loving Nothing', protagonizado por Kristen Stewart y Finn Wittrock, conocidos por sus papeles en 'Crepúsculo' y 'La La Land' respectivamente.

En esta pieza audiovisual dirigida por la directora Hala Matar, Stewart lleva todo el peso de la historia viviendo una frenética noche acompañada de Wittrock, dejando caos allá por donde pasa.

"Su exquisito uso del color y de la iluminación, su diálogo perspicaz y su divertida dirección son su sello. Siempre hay humor, drama y una gran atmósfera en su trabajo. Y veo esas cualidades en el vídeo de ‘If You Really Loving Nothing", declara el vocalista de la banda Paul Banks sobre la directora.