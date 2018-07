Pon un famoso en tu vídeo: actores que participan en videoclips

En estos tiempos de inmediatez hay que buscar diferentes recursos para que la gente vea tu videoclip. Puedes optar por el diferentes estilos, un baile diferente como Gangnam Style de PSY, pasártelo bien con tus amigos como en Thrift Shop hicieron Macklemore y Ryan Lewis, o también puedes incluir a un actor famoso. Con esta última técnica por lo menos te aseguras que aparte de tus seguidores, los fans del actor o actriz le echarán un vistazo y quizás empiecen a seguir tu música.

A lo largo de la historia, muchos actores y actrices han participado bien por amistad o por contrato en diferentes videoclips. De momento, el último en hacerlo ha sido Paul McCartney que ha contado con la colaboración de Johnny Deep, que sale tocando la guitarra, para poner imagen a su última canción Early Days.

Nunca sabremos si el videoclip de Love The Way You Lie de Eminem con Rihanna sería el quinto más visto de la historia de YouTube si no hubiesen contado con la participación de Megan Fox y Dominic Monaghan (Charlie en Perdidos). Hasta la fecha, el video acumula más de 714 millones de visitas.

¿Para que contar con un actor si puedes contar con varios? Eso debió pensar Katy Perry que para montar la fiesta en Last Friday Night (T.G.I.F) llamó a Darren Cris y Kevin McHale de la serie Glee. Tampoco faltaron en ese videoclip los hermanos Hanson o Rebecca Black.

Hasta los grupos más famosos como los Rolling Stones no se resisten a que un actor conocido protagonice su videoclip. La oscarizada Angelina Jolie compartía protagonismo con sus satánicas majestades en Anybody seen my baby en 1997.

Algunos actores aparecen como un cameo y otros se convierten en el protagonista del videoclip como Zach Galifianakis, de la saga Resacón en Las Vegas, en Can't tell me nothing de Kanye West.

El norteamericano Justin Timberlake sedujo a la actriz española Elena Anaya en Sexy Back. La experiencia de rodar con actrices en los videoclips le debió gustar tanto que repitió un poco más tarde con Scarlett Johansson en What Goes Around…Comes Around.

Si tiene que haber una persecución de coches en el videoclip una buena táctica es llamar a Bruce Willis. Así lo hizo el grupo virtual Gorillaz en su single Stylo donde Willis encarna a un cazarecompensas.

En nuestro país también es habitual esta técnica, El Canto del Loco contó durante su trayectoria con actores como Natalia Verbeke, Álex González o Olivia Molina. Su líder, Dani Martín, durante su carrera en solitario ha mantenido esta tendencia y en su último videoclip Emocional contó una bonita historia junto a la actriz Blanca Suárez, del videoclip al amor hay un paso.

En los videoclips de Alejandro Sanz también es muy habitual reconocer a actrices del panorama nacional, desde Paz Vega hasta Maribel Verdú. Con esta última protagonizó el video de Lola Soledad.