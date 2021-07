El 'Butter' de BTS recupera el #1 en la lista Hot100 de Billboard

Cuando todo parecía que Butter ya quedaría como la segunda mejor canción de BTS del momento, Billboard nos quitó la razón. El tema de BTS, el penúltimo que publicaron, ha recuperado este viernes la primera posición en la lista Hot100. Y le ha arrebatado el puesto a Permission to Dance, un tema... de BTS también, coescrito con Ed Sheeran.

Esa semana en la que Butter no ocupó el primer puesto de la lista impidió que rompiera un récord, y ya es raro que BTS no supere una marca. En este caso Butter iba de camino a convertirse en la canción que más tiempo ocupa la primera posición de la prestigiosa lista desde su debut. Al final estuvo durante unas buenas ocho semanas, pero eso la deja en cuarto lugar. Por delante, One Sweet Day de Mariah Carey y Boyz II Men (16), Despacito de Luis Fonsi con Justin Bieber (17) y Old Town Road, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus (19).

Aún así, Butter sigue siendo un éxito arrollador para BTS. La canción ostenta cinco récords Guinness: es la canción más reproducida en Spotify en las primeras 24 horas (más de 11 millones). También fue el videoclip más visto en sus primeras 24 horas en YouTube (más de 108M). Además, en la plataforma de vídeos logró ser el estreno más visto de un vídeo, tanto general como musical y de k-pop (3,9 millones de espectadores), récord que ellos mismos tenían con Dynamite.

Este temazo de BTS es la segunda canción que compusieron totalmente en inglés después del bombazo que supuso precisamente Dynamite. Y aunque están decididos a continuar su carrera cantando en coreano no descartan probar con otros idiomas. Incluso han dejado caer la posibilidad de cantar en castellano. "Cuando llegue el momento", dijo el rapero del grupo RM.