BTS presenta 'Permission to Dance'

BTS vuelve a ser noticia y, a este ritmo, tendremos que crear una sección especial para hablar de la banda coreana. Semana sí y semana también, los chicos están de actualidad por algo y no por nimiedades, precisamente. Nuevos temas, colaboraciones con artistas internacionales, el dominio del mercado internacional de la música, la Eurocopa. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: ¿dónde está el techo de BTS?

Hoy se ha estrenado Permission to Dance, la canción compuesta por el reputado Ed Sheeran. El tema, en el que también colaboró la música canadiense Jenna Andrews, forma parte del disco Butter, que BTS ha puesto a la venta a la vez que ha sacado esta canción que bate cifras en las redes sociales. De hecho, el vídeo de Permission to Dance ya ha generado más de 21,7 millones de visualizaciones en menos de cuatro horas en YouTube.

Marta Lozano nos explica el sentido que han querido darle a una canción tan especial: "en el videoclip la banda nos habla de que no necesitan permiso para bailar y nos lo demuestra dándolo todo realzando varias coreografías en diferentes escenarios, como una lavandería o una cafetería americana, al ritmo de esta canción que es super pegadiza".

It's the thought of being young/When your heart's just like a drum/ Beating louder with no way to guard it/ When it all seems like it's wrong