Consejos para hablar en público: Aprende a sacar el máximo partido a tu voz

Hablamos de estos temas con Noemí Carrión, actriz de doblaje, cantante, locutora, profesora y ‘emotional vocal coach’, que nos recuerda la importancia de nuestra voz como parte de nuestra "esencia" y nos enseña cómo “encenderla” para desplegar nuestro “potencial sonoro y expresivo”, algo crucial en un mundo basado en las comunicaciones y en la imagen que proyectamos de nosotros mismos hacia los demás, tanto en el ámbito laboral como en el social y las relaciones personales.

Noemí nos da algunas claves para aprender a sonar de forma “auténtica” y con confianza, dejando de lado los “miedos y complejos” para lograr así mantener la atención de nuestra audiencia en una conferencia o una reunión de trabajo, por ejemplo; unas claves que nos ayudarán a mejorar nuestras exposiciones en público y a perder el miedo a utilizar nuestra voz como una herramienta de apoyo a la hora de lograr nuestros objetivos comunicativos.

Además de darnos estos consejos y ‘tips’ para hablar eficazmente y “proyectar” de forma correcta nuestra voz en público o durante una reunión por videoconferencia (Zoom, Skype o Teams) -tan habitual durante estos meses de pandemia por el coronavirus-, durante la entrevista que hemos tenido con ella, también nos habla de la importancia de la música, de la respiración, de cómo cuidar nuestra voz o de cómo crear contrastes con ella “para activar la imaginación” y mantener la atención del público durante una exposición.

Noemí Carrión, Emotional Vocal Coach / noemicarrion.com

- "Enciende tu voz, apaga tu miedo" es el lema que nos encontramos nada más acceder a tu página web -www.noemicarrion.com-, pero ¿qué quieres decir exactamente con él?

El lema “Enciende tu voz, apaga tu miedo” nace fruto de toda una vida de dedicación, de investigación, de experiencias artísticas y experiencias en el ámbito de la formación con las que me he dado cuenta de que no tenía nada que enseñar, nada que añadir a las voces de las personas. Como decía Sócrates : “La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente”.

Tu voz es el sonido de quien eres, yo no puedo enseñarte cómo debes sonar. Lo que sí haré es acompañarte, guiarte en el proceso de encender tu voz y que despliegues tu potencial sonoro y expresivo, que consigas comunicar desde tu propia esencia.

La voz auténtica de cada uno ya está ahí, solo que a menudo está apagada por miedos y complejos que han ido modificando la forma de hablar, el volumen, el tono… llegando a sentir la voz como algo que no les gusta. La voz se apaga por el miedo y la emoción contraria es el amor.

“Enciende tu voz, apaga tu miedo” es una propuesta amorosa a nuestra voz, a nosotros mismos. "

- ¿Es necesario primero "encender" la voz para poder apagar nuestros miedos? ¿O es preciso perder primero ese miedo para poder darle protagonismo a nuestra voz?

"No se trata de orden, de si primero una cosa u otra. Se trata de estar y ser en una emoción o en otra. Cuando estás en el amor no puedes estar en el miedo y viceversa, no se pueden sentir las dos emociones al mismo tiempo, son contrarias, una anula a la otra.

Cuando hablo de amor no me refiero al amor romántico e idealizado (que está muy bien), sino a esas emociones que pertenecen a la familia del amor como el disfrute, la alegría, la ilusión, la aceptación, la amabilidad, la ternura, la comprensión... y no sólo con nosotros mismos sino con nuestro mensaje y hacia las personas que nos escuchan.

Si estás con la voz encendida, es decir, si confías en ella, la disfrutas, te diviertes, te aceptas, tienes un diálogo interno amable, etc, el miedo estará apagado. Y por el contrario, si no conoces tu voz y te sientes inseguro, si sufres, si no te aceptas y te hablas con dureza internamente y no haces más que juzgarte, tu voz estará apagada y tu miedo encendido."

- Planteas opciones interesantes a la hora de enfrentarse al miedo a hablar en público, entre ellas incluso dar una conferencia cantando. ¿Qué poder tiene la música a la hora de reforzar nuestra autoestima o mejorar nuestra capacidad comunicativa?

"En mi caso, cuando imparto conferencias lo hago con música y canto en ellas porque es la manera más auténtica y amorosa que siento que puedo aportar más, cantar es mi pasión y lo que llevo haciendo toda mi vida.

La voz, hablada o cantada, es la música de las palabras y cuando esa música es coherente contigo desde luego que la autoestima se refuerza y nuestra comunicación es más impactante y memorable.

La música, además, se procesa por la parte del cerebro que gestiona las emociones, no pasa por ningún filtro cognitivo; la música va directa al corazón. Por lo tanto, considero que cuando compartimos nuestra propia musicalidad la comunicación se produce a niveles mucho más profundos."

Noemí Carrión / noemicarrion.com

- Defines la voz como el "sonido de nuestra identidad", "la huella" que dejamos en los demás, nuestra "marca personal". ¿Qué podemos hacer para que esa "marca" nos sirva como un refuerzo positivo de la imagen que proyectamos?

"Explora, juega, descubre tu sonido para que tu voz suene auténtica, suene a quien realmente eres, no a quien crees que debes ser. Nadie más que tú puede ser tú, eso es marca personal. "

- ¿Qué consejos podrías darnos para perder el miedo a hablar en público? ¿Hay algún truco o trucos infalibles?

“No hay trucos y recetas infalibles para perder el miedo, por lo menos yo no los conozco. El miedo no se pierde, se gestiona y se convierte en aliado. Para ello, el miedo necesita ser escuchado y aceptado, como cualquier otra emoción. Una vez dejamos de luchar con él, escuchamos su intención positiva y tomamos acción sobre la necesidad que nos revela, va perdiendo intensidad.

Algo que puede ayudarte es la respiración; realizar una serie de respiraciones profundas hará que te oxigenes y que el cortisol, que es la hormona del estrés, baje de niveles en sangre y te sientas más relajado para tomar mejores decisiones. Cuidado no te hiperventiles, ¡no vayamos a perder el miedo y la consciencia!”. (bromea)

- Uno de los puntos más importantes a la hora de dar una charla, es ser capaz de mantener la atención de la audiencia. ¿Qué claves das a los alumnos en tus clases de 'vocal coaching' para evitar que el público pierda la atención?

“El comienzo y el final en una exposición son cruciales y determinan el grado de atención que vaya a tener la audiencia y el impacto que genere la charla. Les animo a mostrar y compartir sus mejores habilidades y talentos para sorprender y así captar la atención.

Que utilicen el poder de su voz para crear contrastes, para activar la imaginación de su audiencia y les ofrezcan una experiencia única como lo es su propia voz.”

Zoom, videoconferencias en grupo. / Zoom

- Con la pandemia, casi todas nuestras relaciones laborales y personales -al margen del ámbito familiar-, se producen a través de sistemas digitales como los móviles o las videoconferencias, donde el lenguaje corporal pasa a un segundo plano, y donde la voz adquiere un papel aún más predominante.

¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una reunión o una entrevista donde la voz es nuestra principal arma?

“Lo primero es tener la voz a punto con un pequeño calentamiento y unos buenos hábitos vocales, precisamente en mi web (www.noemicarrion.com) tengo un ebook sobre ello que se puede descargar quien quiera gratuitamente.

Después tener una buena postura para poder proyectar bien la voz, cuidar la dicción y tener un buen soporte tecnológico para que se nos escuche bien (ordenador con buen micro o un micro externo que recoja bien nuestro sonido)”.

Videollamada / Pexels / Matilda Wormwood

- Además de coach -tanto para empresas como en sesiones individuales- eres actriz de doblaje y cantante. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta un actor de doblaje en el estudio de grabación? ¿Cuál ha sido tu mayor reto interpretativo?

“El mayor reto para mí ha sido lograr dejar a mi ego fuera de la cabina y entregarme al personaje.”

- ¿Qué cualidades debe tener un locutor de radio o un comunicador para 'llegar' a la gente, para 'conectar' con su público?

“Autenticidad, pasión y dedicación.”

- Otros de los grandes problemas a los que se enfrenta una gran parte de comunicadores y profesionales a la hora de hablar en público, es la incapacidad para proyectar la voz, o la dicción. ¿Es posible realmente proyectarla "desde el diafragma"? ¿Todo el mundo puede hacerlo? ¿Hay algún truco que nos ayude a vocalizar mejor?

“Realmente la voz no se proyecta desde el diafragma, hay mucha confusión con esto. El diafragma es el músculo respiratorio por excelencia y está debajo de los pulmones. Es involuntario por lo que no podemos ejercer ningún control sobre él. Lo que sí podemos hacer es, gracias a aprender una buena técnica vocal, gestionar la musculatura implicada en el funcionamiento del diafragma.

La voz es aire convertido en sonido y se proyecta con el cuerpo entero gracias a tener una buena gestión del aire y un cuerpo preparado para resonar.

Todo el mundo puede mejorar la proyección de su voz, a unos les resulta más fácil y a otros no tanto. La clave es tener clara la técnica y ser constante en el entrenamiento, un consejo rápido: mejorando la postura mejora la proyección.

Lo mismo ocurre con la dicción, hay que hacer unos ejercicios específicos para preparar la musculatura que utilizamos al dar forma a nuestras palabras. Si alguien quiere mejorar su dicción puede empezar por los trabalenguas, sin prisa; no se trata de ser el más rápido del Oeste sino que se entienda perfectamente cada palabra.”

Videoconferencia / mag

- Para terminar, nos has mostrado la importancia de la voz como un instrumento que nos puede beneficiar, tanto en nuestra proyección profesional como de cara a nuestras relaciones personales, siempre que esté "bien afinado", por lo que es básico también cuidarla. En tu libro '21 formas de cuidar tu voz para hablar en público disfrutando', enumeras algunos de los trucos de los profesionales para conservar la voz.

¿Podrías desvelarnos algunos de esos trucos?

Claro, ahí van unos cuantos:

✔ Duerme alrededor de ocho horas

✔ Bebe agua durante el día

✔ Deja los caramelos de menta

✔ Si bebes café, compensa bebiendo más agua

✔ Si hablas durante mucho tiempo, descansa la voz

✔ Evita susurrar... y así hasta 21 consejos en total

Entrevista de trabajo / Unsplash

¡Muchas gracias por tus consejos!