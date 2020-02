La copa menstrual causa un shock tóxico a una mujer y le amputan los pies y los dedos de una mano

Sandrine Graneua, una mujer francesa, ha dado una entrevista al diario Le Parisien contando cómo ha vivido el trance de sufrir un shock tóxico derivado del uso de la copa menstrual, una opción más ecológica que los tampones y que en principio no suponía ningún riesgo para las mujeres. Sin embargo, la joven de 36 años ha perdido los pies y varios dedos por esta grave infección.

Fue el mes pasado cuando la afectada comenzó a sufrir dolores leves al utilizar la copa. Las molestias se intensificaron y decidió acudir a urgencias, donde le diagnosticaron cálculos renales.

Al día siguiente, la mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital a causa de una fuerte baja de tensión. En ese momento los médicos aseguraron que se trataba de un shock tóxico y la única manera de frenarlo era amputándole los pies y 18 falanges de las manos. Estuvo tres semanas en cuidados intensivos.

"Cuando escucho que la infección está relacionada con un mal uso de la copa menstrual y tampones por parte de las mujeres, me desanima, ya que la información que se nos brinda no es clara", explica Graneua al periódico. Su intención es que otras mujeres tomen conciencia de los riesgos sobre estos productos. "En las instrucciones pone que podemos usarlas durante 4,6,8 o 12 horas. ¿Por qué no se indica el tiempo de uso de manera clara y ordenada?", se pregunta.

La joven afectada ha creado la asociación 'Dans mes baskets' con el objetivo de brindar información y prevenir a las mujeres sobre los riesgos y peligros de este shock tóxico.