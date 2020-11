Elena Cañizares, una enfermera con COVID-19 a la que sus compañeras de piso quieren echar

Elena Cañizares es una estudiante de enfermería que ha dado positivo en coronavirus. Sin embargo, tras explicarlo a sus compañeras de piso, estas le han dicho que se tiene que ir de la vivienda.

A través de un hilo de Twitter, la joven ha denunciado los hechos y su situación desesperada al ver que no tenía el apoyo de las chicas con las que convivía.

"Ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciudad Real, donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde", explica Elena en la red, donde relata que cuando les informó de su positivo, le dijeron "que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena, que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso".

A pesar de que la joven les dijo que no podía salir de la habitación, "que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado" e intentó explicarles que lo único que tenían que hacer era llevarle "los tuppers de la cocina a la puerta de mi habitación", ellas le dijeron "que eso es una responsabilidad y que tienen cosas que hacer".

Elena Cañizares compartió la conversación de WhatsApp que mantuvo con sus compañeras de piso, donde ellas le mandaron audios y le dijeron: "Elena que tienes coche que te coges tus cosas y te vas a tu casa, no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo".

Además, tampoco están dispuestas a dejarle un baño para ella cuando tienen dos, rechazan que la joven salga de la habitación con doble mascarilla cuando tenga que hacer sus necesidades o prepararse la comida y después desinfectar todo. Y, opinan que no ir a casa de sus padres es una excusa, aunque sean personas de riesgo: "Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación"

Durante una larga conversación, que no llega a ningún lugar, otra de las compañeras le recrimina a Elena que si ella está en casa no podrá hacer vida normal: "No te estás poniendo en ningún momento en nuestra piel. Nosotras tenemos una vida, tenemos universidad, tenemos gimnasio y tú no estás pensando en eso, tan solo en que te vas a quedar ahí porque no te quieres ir a tu casa".

Al ver que las compañeras de piso no reflexionaban ni tenían empatía con ella, Elena decidió irse del grupo y bloquearlas. Tras publicar la conversación en las redes sociales, una de las chicas la amenazó con denunciarla.

Asimismo, la historia de Elena Cañizares se ha hecho viral en la red y la joven ha recibido el apoyo de numerosos usuarios, entre ellos el enfermero que está detrás de la cuenta de @EnfrmraSaturada, que ha explicado que es muy probable que las compañeras de piso "también se hayan contagiado (son convivientes) y, como dices, tú no puedes irte a otro piso". Y aclara que las jóvenes "son contactos estrechos de una persona positiva" porque "han estado a menos de 2 metros de Elena y durante más de 15 minutos".

Por otro lado, las redes se han llenado de memes y bromas sobre la situación de Elena cuando conviva en el piso con coronavirus.