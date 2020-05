Las mascarillas serán obligatorias para las personas mayores de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, el BOE contempla varias excepciones.

Desde este jueves, las mascarillas son obligatorias en España en los espacios públicos para los mayores de seis años. Así lo pone en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes, que ratifica que la mascarilla será obligatoria en los espacios cerrados y en la calle siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros.

Cabe destacar que las mascarillas solo son eficaces cuando se utilizan y se conservan de forma correcta. El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía en su pagina web que orienta sobre los distintos modelos de mascarilla y cómo usarlas adecuadamente.

Las mascarillas serán obligatorias desde mañana / OC

EXCEPCIONES AL USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA

- Menores de seis años, aunque es "recomendable su uso para la población infantil de entre tres y cinco años".

- Personas con dificultades respiratorias que puedan verse agravadas por utilizar la mascarilla.

- Aquellas personas que tengan contraindicado llevarlas por motivos de salud debidamente justificados.

- Personas que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

- No serán exigibles para el desarrollo de actividades que, por su propia naturaleza, resulten "incompatibles". El BOE lo ejemplifica con actividades "tales como la ingesta de alimentos y bebida".

DUDAS CON EL DEPORTE: ¿SÍ O NO?

En el BOE no se especifica si el uso de la mascarilla es obligatorio o no a la hora de hacer deporte. Salvador Illa, ministro de Sanidad, explicó el martes en rueda de prensa que la distancia óptima para practicar deporte al aire libre o espacios cerrados es de dos metros, y mientras se cumpla esta medida, no será necesario.

"El primer paso a dar es salir de casa con la mascarilla. A partir de ahí, hay que valorar las situaciones", señaló Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Desescalada coronavirus: Cómo correr con mascarilla durante el confinamiento / Getty Images

