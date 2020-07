Muere Juan Marsé, escritor de obras como ‘Últimas tardes con Teresa’, a los 87 años

Las denominadas 'fiestas COVID' son reuniones "organizadas por alguien diagnosticado" de coronavirus, para comprobar "si el virus es real y cuántos se infectan". Nos son pocos los que aún piensan que la COVID-19 no es real, o que sus efectos no son tan graves como alertan los expertos, y se exponen a ser contagiados (y a contagiar) de forma voluntaria -como este caso- o involuntaria, por imprudencia al no usar las medidas de prevención.

👉 Una joven se desmaya en plena calle y nadie le ayuda por miedo a contagiarse de coronavirus