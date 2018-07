Britney Spears publicará Femme Fatale, su nuevo disco, el 29 de marzo

Portada del single Hold against me / europafm

La indiscutible Princesa del Pop ha vuelto más fuerte que nunca. Su nuevo single Hold it against me se ha posicionado en cuestión de horas en el número uno de la lista iTunes de nuestro país. Y no somos los únicos que esperábamos ansiosos el regreso de la diva: en Francia, México o Nueva Zelanda también ha alcanzado el número uno y en la lista de Estados Unidos ha batido el récord de reproducciones de un mismo tema. Hold it against me, cuyo videoclip se empezará a rodar dentro de dos semanas, salió a la venta en iTunes sobre la 1 de la mañana de la pasada noche pero en Europa FM no pudimos esperarnos y Xavi Martinez y Laura Trigo lo estrenaron en exclusiva ayer en Euroclub.

Otra de las novedades es el título de su sengundo single, que llevará por nombre I I I wanna go o o. Britney Spears acaba de anunciar que su nuevo álbum Femme Fatale se publicará el 29 de marzo de 2011 y se podrá reservar en iTunes a partir del 8 de marzo. Además, también acaba de confirmar que el vídeo de Hold It Against Me, primer single del álbum, se estrenará el 17 de febrero

Para su séptimo álbum de estudio Britney Spears se ha rodeado de los grandes. Para componer Hold it against me han participado Max Martin & Dr. Luke (creadores de grandes éxitos de la propia artista como ...Baby one more time; Hot & Cold y California Gurls de Katy Perry o DJ got us fallin' in love de Usher, entre muchos otros) y el coreógrafo del videoclip será Brian Friedman, que ya ha trabajado en otros videoclips de Britney Spears como I'm slave for u y Toxic y es el coreógrafo del programa Factor X en UK.

¡Qué empiece la cuenta atrás... Britney is back!

Aquí puedes escuchar su nuevo single Hold it against me:

