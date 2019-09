En los ratos de descanso hay famosos que prefieren estar parados en casa y desconectar sin hacer mucho ejercicio y para otros su segunda pasión son los deportes.

Aunque para algunos es solo un hobby, otros se lo toman de forma profesional. Este es el caso de Louis Tomlinson de One Direction, ha fichado por el Doncaster Rovers, equipo de la segunda división de Inglaterta: "He sido un fanático de Doncaster por mucho tiempo y al haber crecido en Domcaster he ido a cientos de juegos en Keepmoant, ser parte del club es increíble", explica el artista que no le impedirá preparar una gira mundial a partir del próximo mes de mayo.

Otros cantantes que se les ha visto muy activo jugando al fúbol y al baloncesto es a Justin Bieber. Aficionado del FC Barcelona, incluso tuvo la oportunidad de entrenarse una vez en el Camp Nou con algunos jugadores culés.

Henry Méndez, por su parte, tuvo en su momento un gran físico e incluso se presentó a campeonatos de gimnasia, aunque ahora el trabajo y el buen comer le han apartado de su querida pasión.

También los hay aficionados al tenis, como es el caso de RedFoo de LMFAO al que hemos visto dando raquetazos. Aunque puede que esta afición esté incentivada por su novia, la tenista profesional Victoria Azarenka. A otra que hemos visto practicando este deporte durante una exhibición en el US Open es a Carly Rae Jepsen, que lo hizo con más gracia que cuando hizo el desastroso saque de honor en el partido de béisbol que enfrentaba a los Houston Astros con los Tampa Bay Rays:

Aunque también los hay los que prefieren deportes acuáticos. El Pescao lleva años practicando surf y suele compartir fotos y vídeos en las redes sociales:

¿Y tú, qué deporte practicas?