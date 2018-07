Bruce Springsteen anuncia conciertos en Barcelona, San Sebastián y Madrid

Bruce Springsteen and The E Street Band anuncian las fechas de su próxima gira europea que dará comienzo en Barcelona el 14 de mayo, en el Camp Nou, y a la que seguirán San Sebastián , el 17 de mayo en el Estadio de Anoeta y Madrid , el 21 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Bruce Springsteen recupera su mítico The River Tour, cuya gira original comenzaba el 3 de octubre de 1980, dos semanas antes de que The River viera la luz, y siguió en septiembre de 1981. En ella, con un total de 140 conciertos, Bruce Springsteen and The E Street Band convertían en memorables cada uno de sus shows, marcando ya en esa época su estatus de mejor directo con una puesta en escena incansable, reputación que les sigue acompañando hoy en cada una de sus giras.

Desde enero el estadounidense volvió a subirse a los escenarios junto a su banda para rememorar esta etapa y ahora trae su directo a Europa. Esta nueva gira dará comiendo en Barcelona el 14 de mayo, en el Camp Nou, y a la que seguirán San Sebastián, el 17 de mayo en el Estadio de Anoeta y Madrid, el 21 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu; siendo estos los tres únicos conciertos del artista en nuestro país.

Las entradas para Barcelona se pondrán a la venta el próximo 1 de marzo a partir de las 10:00h, mientras que las de San Sebastián se podrán comprar a la misma hora el 4 de marzo y también a las 10 de la mañana pero el 8 de marzo se pondrán a la venta las de Madrid.

Las entradas son de venta exclusiva en Internet a través de doctormusic.com y los portales oficiales, con precios que oscilan entre los 65 y 115 euros para las de grada y 80 euros para las de general pista.