Disfruta de los mejores festivales para este verano

El verano llega con música. Como cada año la geografía española se llena de festivales de todos los estilos para que todo el mundo pueda pasárselo bien con los amigos, conociendo gente nueva y disfrutando de la mejor música en directo.

¿Aún no has decidido a cuál vas a ir? Aquí te dejamos una lista con los festivales programados para este verano para que elijas el que más va contigo.

SÓNAR

LUGAR: Barcelona

FECHAS: 14, 15 y 16 de junio

ARTISTAS RELEVANTES: Fatboy Slim, New Order, Lana del Rey, Amon Tobin, The Roots, Richie Hawtin, Hot Chip, deadmau5, Die Antwoord y Friendly Fires.

PRECIO: Entrada día: 35 euros / Entrada noche: 60 euros / Abono: 155 euros

Más información: Sónar.es

AZKENA ROCK FESTIVAL

LUGAR: Vitoria

FECHAS: 14, 15 y 16 de junio

ARTISTAS RELEVANTES: Lynyrd Skynard, Ozzy Osbourne, Twisted Sister, Status Quo, The Mars Volta, The Darkness, Blue Oyster Cult, Black Label Society, My Morning Jacket

PRECIO: Entrada jueves: 38 euros / Entrada viernes o sábado: 48 euros / Abono con acampada gratuita: 102 euros Más información: azkenarockfestival.com

EL DÍA DE LA MÚSICA

LUGAR: Madrid

FECHAS: 22 y 23 de junio

ARTISTAS RELEVANTES: Two Door Cinema Club, James Blake, La Casa Azul, Love Of Lesbian, Spoon, Metronomy, The Raveonettes, Christina Rosenvinge

PRECIO: Entradas desde 18 hasta 36 euros

Más información: diadelamusica.com

VERANOS DE LA VILLA

LUGAR: Teatro Circo Price (Madrid)

FECHAS: Del 27 de junio al 31 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Cali & El Dandee, Julieta Venegas, Russian Red + Jero Romero, Luis Fonsi, Buena Vista Social Club, Miguel Poveda, Katie Melua, Ian Anderson (Jethro Tull), Jimmy Cliff, Hugh Laurie, Pink Martini, Orquesta Mondragón, Emir Kusturika & The No Smoking Orchestra...

PRECIO: De 12 a 35 euros según concierto

Más información: veranosdelavilla.com

DERRAME ROCK

LUGAR: Oursense

FECHAS: 28, 29 y 30 de junio

ARTISTAS RELEVANTES: Los Enemigos, Rosendo, Loquillo, Sepultura, Burning, Hamlet, Heredeiros Da Crus, Los Suaves, Reincidentes, Avalanch, Gatillazo, Miguel Costas

PRECIO: Entrada jueves: 27 euros / Entrada viernes o sábado: 37 euros / Abono: 50 euros / Abono con acampada: 59 euros / Más promociones en su web

Más información: festivalderramerock.com

ROCK IN RIO

LUGAR: Madrid

FECHAS: 30 de junio, 6 y 7 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Rihanna, Lenny Kravitz, Maná, David Guetta, Pitbull, Red Hot Chili Peppers, Incubus, Swedish House Mafia, Macaco, El Pescao, La Oreja de Van Gogh, Maldita Nerea, 2manydjs, Calvin Harris

PRECIO: Entrada de día: 69 euros (65 euros con carné joven)

Más información: rockinriomadrid.es

IBIZA 123

LUGAR: Ibiza

FECHAS: 1 y 2 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Sting, David Guetta, Elton John, Lenny Kravitz, Fatboy Slim, 2manydjs, Steve Angello, The Japanese Popstars, Luciano, Mr Blake

PRECIO: Entradas: 65 euros / Abono: 150 euros Más información: ibiza123festival.com

FESTIVAL CRUÏLLA BARCELONA

LUGAR: Barcelona

FECHAS: 6 y 7 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: MIA, Cypress Hill, 2manydjs, Iggy & The Stooges, Julieta Venegas, La Pegatina, Gogol Bordello

PRECIO: Entradas: 50 euros / Abono: 80 euros

Más información: cruillabcn.com

BBK LIVE

LUGAR: Bilbao

FECHAS: 12, 13Y 14 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: The Cure, Radiohead, Garbage, Keane, Snow Patrol, Bloc Party, The Kooks, Sum 41, Enter Shikari, James Murphy, The View, The Maccabees

PRECIO: Entrada jueves o viernes: 50 euros / Entrada sábado: 55 euros / Abono: 105 euros

Más información: bilbaobkklive.com

FIB

LUGAR: Benicàssim

FECHAS: 12, 13, 14 y 15 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Bob Dylan, New Order, Florence + The Machine, The Stone Roses, David Guetta, Noel Gallaguer's, Ed Sheeran, The Horrors, Jessie J, Crystal Castles

PRECIO: Entrada: 75 euros / Abono 2 días: 110 euros / Abono 3 días: 135 euros / Abono 4 días: 165 euros Más información: fiberbib.com

HAPPYLAND MUSIC FESTIVALS

LUGAR: Barcelona (Parc del Fòrum)

FECHAS: 21 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Tiësto, Wally Lopez, Soraya, Sebastian Ingrosso, Dirty South, Jessy, Nico Hamuy...

PRECIO: De 55 a 195 euros

Más información: happylandmusic.com

PIRINEOS SUR

LUGAR: Sallent de Gállego (Pirineo de Huesca)

FECHAS: 13 al 28 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Manu Chao, Julieta Venegas, Bebe, Muchachito Bombo Infierno, Juan Perro y la Zarabanda, Javier Ruibal, Emir Kusturika & The No Smoking Orchestra, Garotas Suecas...

PRECIO: Entradas desde 17 euros. Abono: 85 euros

Más información: pirineos-sur.es

STARLITE FESTIVAL

LUGAR: Marbella

FECHAS: Del 13 de julio al 14 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES: Estopa, Miguel Bosé, Hugh Laurie, Rosario, Lolita y Antonio Carmona, Tony Bennet, Roger Hodgson (Supertramp), George Benson, Paul Anka, Simple Minds, Raphael, Julio Iglesias...

PRECIO: De 40 a 190 euros

Más información: starlitefestival.com

FESTIVAL DE CAP ROIG

LUGAR: Calella de Palafrugell

FECHAS: Del 14 de julio al 18 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES: Bob Dylan, Ben Harper, Alejandro Sanz, James Morrison, Russian Red, Chambao, Hombres G, Simple Minds, Manolo García, Miguel Bosé, Sergio Dalma

PRECIO: Según concierto, de 20 a 260 euros

Más información: caproigfestival.com

FESTIVAL LATIN PASSION

LUGAR: Madrid

FECHA: ¡CANCELADO!

ARTISTAS RELEVANTES: Cali y el Dandee, Buxxi, Henry Mendez y Jose de Rico, Fuego, Danny, Romero, DJ Valdi

PRECIO: Entrada de 10 a 100 euros.

Más información: latinpassionfestival.com

CONTEMPOPRANEA

LUGAR: Extremadura

FECHAS: 19, 20 y 21 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Amaral, Sidonie, La Habitación Roja, Dorian, Sr. Chinarro, La Casa Azul, Niños Mutantes, Maga, We Are Standard, Chinese Christmas Cards

PRECIO: Entrada de día: 40 euros / Abono: 60 euros

Más información: contempopranea.com

COSTA DE FUEGO

LUGAR: Castellón

FECHAS: 20 y 21 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Guns'n'Roses, Marilyn, WarCry, Opeth, Satyricon, Nightwish, Barón Rojo, In Flames, Cancer Bats, Hamlet, Lacuna Coil, Katatonia, Berri Txarrak

PRECIO: Entrada de día: 42 euros / Abono: 72 euros

Más información: costadefuego.com

MANCHA POP

LUGAR: Toledo

FECHAS: ¡CANCELADO!

ARTISTAS RELEVANTES: Love Of Lesbian, Sidonie, Dorian, Second, Niños Mutantes, Zahara, Triángulo del Amor Bizarro, Fuel Fandango, Dinero

PRECIO: Abono: 34,95 euros

Más información: manchapop.com

MONEGROS DESERT FESTIVAL

LUGAR: Huesca

FECHAS: 21 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: The Prodigy, 2manydjs, The Bloody Beetroots, Ben Sims, Billx VS Floitek, Dubfire, Borgore

PRECIO: Entrada: 70 euros

Más información: monegrosdesertfestival.com

AMSTEL MÚSICA EN GRANDE

LUGAR: Santander

FECHAS: del 24 al 28 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: El Pescao, La Sonrisa de Julia, Ana Torroja, Serrat y Sabina, Melendi, Hombres G, Amaral

PRECIO: Entrada: desde 6 hasta 36 euros / Abono: 46 euros

Más información: musicaengrande.es

PALMFEST

LUGAR: Tarragona

FECHAS: del 26 al 29 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: The Wedding Present, Russian Red, We Have Band, We Are Standard, Klaus & Kinski, Bigott

PRECIO: Abono: 30 euros

Más información: palmfest.es

LOW COST FESTIVAL

LUGAR: Benidorm

FECHAS: 27, 28 y 29 de julio

ARTISTAS RELEVANTES: Placebo, Suede, 2manydjs, Kasabian, Kakkmaddafakka, Fanfarlo, Citizens!, The Sounds, Is Tropical, Vetusta Morla, La Casa Azul

PRECIO: Entrada de día: 35 euros / Abono: 50 euros

Más información: lowcostfestival.es

ARENAL SOUND

LUGAR: Castellón

FECHAS: 2, 3, 4 y 5 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES: Kaiser Chiefs, Two Door Cinema Club, Felix Da Housecat, Crookers, The Sounds, Crystal Fighters, Love Of Lesbian, Metronomy, The Ting Tings

PRECIO: Abono: de 35 a 150 euros Más información: arenalsound.com

SANTANDER MUSIC FESTIVAL

LUGAR: Santander

FECHAS: 3 y 4 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES: Anni B. Sweet, Love Of lesbian, Fanfarlo, Sidonie, Lori Meyers, The Zombie Kids, Somepeople, La Casa Azul

PRECIO: Abono: 40 euros

Más información: santandermusic.es

CREAMFIELDS ANDALUCÍA

LUGAR: Jérez

FECHAS: 10 y 11 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES: The Chemical Brothers, Steve Aoki, Tiësto, Orbital, Carl Craig, Fangoria & Nancys Rubias, Miss Kittin, The Zombie Kids, Dorian, Wally Lopez, Dub Elements

PRECIO: Entrada viernes: 42 euros / Abono: 60 euros

Más información: creamfieldsandalucia.com

DCODE FEST

LUGAR: Madrid

FECHAS: 14 y 15 de septiembre

ARTISTAS RELEVANTES: The Killers, Sigur Rós, The Kooks, Justice, Kings Of Convenience, The Shoes, Supersubmarina, Dorian, Niños Mutantes, Triángulo de Amor Bizaroo, Napoleón Solo, Eme Siberia

PRECIO: Entrada de día: 55 euros / Abono: 80 euros

Más información: dcodefest.com

EN VIVO GETAFE

LUGAR: Recinto Auditorio Miguel Ríos (Rivas Vaciamadrid)

FECHAS: 27, 28 y 29 de septiembre

ARTISTAS RELEVANTES: Extremoduro, Macaco, Chambao, Celtas Cortos, Ojos de Brujo, Rosendo, Sôber, Obus, Mojinos Escozíos, Nach, SFDK, CPV, La Excepción...

PRECIO: Abono: 37 euros

Más información: envivofestival.com

MUSIC WAY (ANTIGUO ROCK IN WAY)

LUGAR: Recinto Ferial de Amio (Santiago de Compostela)

FECHAS: 28 y 29 de septiembre

ARTISTAS RELEVANTES: Manic Street Preachers, The Hives, Alondra Bentley, Brodas, Mamá Cabra, The Courteeners, Layabouts, los grupos gallegos Heredeiros da Crus, Holywater, Maryland, Munich y The Cornelius...

PRECIO: 19,99 euros

Más información: musicway.es