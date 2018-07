Enrique Iglesias actuará en Madrid en mayo

Ha sido el propio cantante quien lo ha anunciado a través de un mensaje en su web oficial: "¡Finalmente se ha confirmado un 'show' en Madrid el 4 de mayo! ¡Estoy feliz de regresar en concierto a España después de tantos años!", ha escrito el artista.

La cita será en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid a partir de las 21:30 y el artista invitado será Juan Magán. Entradas a partir del 9 de marzo en Ticketmaster y El Corte Inglés.

Su último disco, Euphoria, devolvió al hijo de Julio Iglesias a la primera línea internacional, gracias al éxito de temas bailables como I Like It, Tonight (I'm Lovin' You), Dirty Dancery, recientemente, I Like How It Feels.