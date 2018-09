Festival Mil·lenni: Jarabe de Palo, José González, Pasión Vega, Niña Pastori y muchos más

Este año se celebra el 20 aniversario del Festival Mil·lenni, un ciclo de conciertos que en esta edición se extiende desde el 4 de octubre hasta el 28 de marzo del próximo año con un programa de lo más variado en distintas salas de Barcelona,

El cantautor sueco José González es el encargado de inaugurar el Festival en el Auditori, junto a la orquesta The String Theory, presentará en directo los temas de su último álbum 'Vestiges & Claws' así como los temas más memorables de su carrera.

Jarabe de Palo harán lo propio en el mismo lugar el 18 de octubre, donde celebrarán sus 20 años de trayectoria con temas que ya forman parte de la vida de muchos de nosotros como 'La Flaca', 'Depende' o 'Grita', con Europa FM como emisora oficial.

Otros nombres nacionales ya consolidados que pasarán por este ciclo de conciertos son Niña Pastori, Pasión Vega o Paco Ibáñez. También encontramos nuevas promesas como Morgan, o artistas más alternativos pero con un público bastante fiel como Silvia Pérez Cruz o Maika Makovski.

El toque soul lo pondrán la leyenda viva Martha Reeves & The Vandellas y la joven promesa Judi Jackson, que nos deleitará en primicia con su nuevo álbum 'Live In London' con el que ha rendido homenaje a Nina Simone.

El funky viene de la mano de Kool & The Gang, con hits como 'Celebration', 'Get Down On It', 'Jungle Booguie', 'Joanna' o 'Take My Heart' y mucho más intimista encontramos al islandes Ólafur Arnalds, que protagonizará el penúltimo concierto del festival el 15 de marzo de 2019.

PROGRAMA COMPLETO :

- 4 de octubre de 2018: José González (L'Auditori)

- 18 de octubre de 2018: Jarabe de Palo (L'Auditori)

- 24 de octubre de 201: Martha Reeves & The Vandellas (Sala Barts)

- 8 de noviembre de 2018: Judi Jackson (El Molino)

- 9 de noviembre de 2018: Miguel Poveda (Gran Teatre del Liceu)

- 16 de noviembre de 2018: MC50 (Sala Apolo)

- 19 de noviembre de 2018 : Kool & The Gang (Gran Teatre del Liceu)

- 22 de noviembre de 2018: Maika Makovski & Brossa Quartet (Sala Apolo)

- 24 de noviembre de 2018: Amparanoia (Sala Barts)

- 3 de diciembre de 2018: UB40 (Sala Razzmatazz)

- 11 de diciembre de 2018: Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida (Palau de la Música)

- 27 de diciembre de 2018: Niña Pastori (Palau de la Música)

- 30 de diciembre de 2018: Carlos Núñez (Palau de la Música)

- 12 de enero de 2019: Morgan (Sala Apolo)

- 24 de enero de 2019: Adamo (Palau de la Música)

- 1 de febrero de 2019: Paco Ibáñez (Palau de la Música)

- 8 de febrero de 2019: Rosana (Palau de la Música)

- 1 de marzo de 2019: SAU30 (Gran Teatre del Liceu)

- 6 de marzo de 2019: Deacon Blue (Sala Apolo)

- 15 de marzo de 2019: Ólafur Arnalds (Palau de la Música)

- 28 de marzo de 2018: Pasión Vega (Teatre Coliseum)

Consigue tus entradas en festival-millenni.com