Hozier visitará Barcelona y Madrid en enero de 2016

Hozier, uno de los artistas más de moda y solicitados del momento, vendrá a presentarnos su primer álbum en estudio Hozier. Será en La Riviera de Madrid el 17 de enero 2016 y el 19 del mismo mes en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas salen a la venta el viernes 4 de septiembre a las 10h.

Prueba de que el irlandés Hozier está en boca de todos son los innumerables reconocimientos y premios que lleva coleccionando desde que salió a la luz su ópera prima. Galardonado con dos Premios Billboard, triunfaba de nuevo obteniendo el tan deseado Ivor Novello en la categoría de Mejor Canción (Letra y Música) por su éxito internacional Take Me To The Church. Este trío de reconocimientos junto a sus nominaciones a los Premios Grammy y a los Brit Awards son testigos del impresionante año que lleva Hozier desde que empezó su andadura hace poco más de un año.

El artista debutó en el Nº2 de la lista de Billboard (el segundo debut más importante del año), Nº 5 en las listas de ventas británicas y permaneció 5 semanas en el Nº1 en su país de origen, Irlanda. Además del enorme éxito de Take Me To Church que fue Nº 1 en la lista global de Spotify (el tema más viral de Spotify en 2014, Nº 1 mundial en la lista de Shazam), su videoclip consiguió más de 200 millones de reproducciones.