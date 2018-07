Michael Clifford de 5SOS sufre una aparatosa caída desde el escenario

No es la primera vez que vemos a Michael Clifford, guitarrista de la banda australiana 5 Seconds of Summer, sufrir un accidente encima de un escenario durante una actuación. Si en junio veíamos como su pelo y parte de su cara ardía en llamas durante su penúltimo concierto de su gira Rock Out With Your Socks Out en Londres, ahora lo hemos visto cayéndose del escenario durante su actuación en los premios de la BBC Radio 1.

Si nos dejamos llevar por el vídeo, la caída parece bastante aparatosa, pero no os preocupéis que Michael está bien porqué justo después de recomponerse y acabar su actuación, bromeó comentando que se había distraído mirando a Rita Ora, la presentadora del evento: "Estaba mirando a Rita Ora, la he querido saludar...y me he caído"

"Por qué siempre acabo haciéndome daño?" tuiteaba el australiano justo después de la actuación. Buena pregunta Michael, aquí todos nos preguntamos lo mismo...ten un poco más de cuidado, hombre.