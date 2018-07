Cruïlla Barcelona 2014

Tras el éxito de la edición anterior, la más multitudinaria del Cruïlla Barcelona , el festival anuncia los cabeza de cartel de este año: Damon Albarn , Macklemore y Ryan Lewis, Jack Johnson y Band of Horses que se suman a anteriores confirmados donde destacan Zaz, Vetusta Morla, Calle 13, Imelda May y Berri Txarrak .

LUGAR: Barcelona

FECHAS: 11, 12 13 de julio

CARTEL: Macklemore y Ryan Lewis, Damon Albarn, Jack Johnson, Band Of Horses, Vetusta Morla, Violadores del Verso, Calle 13, ZAZ, Santos, Angus & Julia Stone, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Imelda May, John Butler Trio, Txarango, The Selecter, Tinariwen, Berri Txarrak, Valerie June, Jazzanova live feat. Paul Randolph, Skip & Die, Bongo Botrako, BLAUMUT, Joan Dausà, Maria Rodès, Nueva Vulcano, Betunizer, Za!, La M.O.D.A, Oques Grasses, Sara Pi, Izah, Partido, Several Future feat. Mikey General, Orchestra Fireluche, Exxasens y Flamingo Tours.

PRECIO:

Viernes y sábado: 50€ + gastos

Domingo: 25€ + gastos

Abono: 80€ + gastos

MÁS INFORMACIÓN:



cruillabarcelona.com

@cruillabcn

CÓMO LLEGAR