RoRo comparte que se fracturó el pie en su combate contra Abby en La Velada del Año V

Uno de los combates más comentados de La Velada del Año V fue, sin duda, el de RoRo contra Abby. En él fue la streamer quien se alzó con la victoria, lo que fue muy celebrado en redes sociales, pero no tanto en el Estadio de La Cartuja.

El público del evento organizado por Ibai Llanos ha seguido este combate de cerca, y del resultado muchos han opinado al respecto. Entre ellas se encuentra la propia RoRo, quien ha compartido un vídeo de algo que le ocurrió durante la pelea.

La joven ha explicado su experiencia desde que llegó al campo de fútbol del Sevilla junto a su reconocidísimo novio, Pablo. "El resultado no es lo que esperábamos, pero me he llevado vuestro cariño, y eso es lo único que importa", explica.

De la misma manera, RoRo ha encendido todas las alarma al contar que, al igual que le ocurrió en pleno entrenamiento de cara al enfrentamiento sobre el ring, sufrió una lesión durante el combate: "En el primer round me tropecé y me volví a fracturar el quinto metarsiano, y aún así estoy muy orgullosa por haber aguantado dos rounds más".

En el vídeo, aparece cómo la tiktoker es atendida en el hospital todavía con el outfit que lució en La Velada, y ha compartido también el parte de la lesión para evitar polémicas de nuevo.

El error en las palabras de RoRo captado por los usuarios

Por supuesto, el vídeo no ha tardado en ser comentado en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado su empatía y han señalado el mérito de que RoRo consiguiera aguantar junto a Abby todo el combate. Pero otros han descubierto un matiz en lo explicado por la influencer.

Analizando el parte médico, usuarios como @hikikomaho y @quacksnat han señalado que RoRo no se volvió a fracturar el mismo pie que en los entrenamientos. "Primero se había fracturado el pie derecho, y ahora fue el izquierdo, incluso dice en la nota médica del video. ¿Por qué no aclara eso en el video? Parece que no puede dejar de hacerse la víctima para quitarle mérito a la ganadora", han expresado.

Sea como sea, la pelea más comentada de La Velada del Año V continúa creando debate tras la victoria de Abby.