Demi Lovato anuncia el lanzamiento de su nuevo single, 'Fast', con un guiño al meme de las tazas

La nueva era de Demi Lovato ha llegado.

La cantante estadounidense de 32 años arranca etapa con el lanzamiento de FAST, la canción que lleva días sonando en sus publicaciones de TikTok —la presentó el 15 de julio— y que por fin tienen fecha de lanzamiento.

El viernes 1 de agosto arranca nuevo mes y empieza una nueva etapa para Demi Lovato, que da un giro a su trayectoria alejándose del rock y acercándose a la electrónica de discoteca.

El plato favorito de Demi Lovato

Demi Lovato ha compartido la fecha de lanzamiento a través de Instagram incluyendo un divertido guiño al meme de su plato favorito que en septiembre cumple diez años.

En 2015, durante la promoción de su disco Confident, Demi Lovato fue preguntada por su plato favorito aunque no entendió bien la pregunta y, en lugar de una comida, eligió una pieza de la vajilla: las tazas. "Porque son muy cómodas de coger y sirven para contener cosas que no te gusta tocar como el café o el té caliente", dijo la cantante, que se ha reído de esta historia en el comentario de su publicación: "Me when i serve my favorite dish… FAST OUT FRIDAY 8.1 "

FAST, la nueva canción de Demi Lovato, se presenta como el primer avance de su próximo álbum del que Demi Lovato no ha dado muchas más pistas. Se viene un cambio de rumbo con menos rock y más electrónica.