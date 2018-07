‘Despacito’, acusada de tener mensajes diabólicos ocultos

¿Pensabas que el éxito de Despacito se debía a su letra pegadiza y a su bailable melodía? ¡Pues estabas muy equivocado! Si estás enganchado a la canción del momento en realidad es debido a los mensajes ocultos que hay en su letra haciendo alusión al mismísimo diablo.

Esta loca teoría viene de la mano de ZDI (Zona de Investigación), un canal que pretende descubrir todos los mensajes ocultos en temas de actualidad, política y todo lo relacionado con el misterio, siempre con un toque de humor.

Estos "investigadores" se han dedicado a escuchar la canción al revés y han descubierto algunos mensajes ocultos en los que relacionan directamente la canción con una oda al demonio. Frases como "Y me entrego a sus brazos, en el tengo fé", "Demon is my theme and my soul", o palabras sinónimos del diablo como "demonio", "belcebú" o "lucifer"; son algunos de los hallazgos que se pueden escuchar con mayor o menor claridad en el vídeo explicativo que ya supera los 2 millones de visualizaciones en tan sólo una semana.