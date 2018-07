La cantante Emma Marrone sufre un abuso sexual mientras ensaya en la televisión italiana

Vergonzoso, despreciable y totalmente fuera de lugar. Así podría valorarse el trato que recibió la cantante Emma Marrone durante su participación en el show italiano Amici di Maria De Filippi, una producción de Mediaset. Sin embargo, desde el programa han asegurado que todo era "una broma".

La joven cantante se dio a conocer tras su paso por el Festival de Eurovisión en 2004, cuando representó a Italia en el certamen. Marrone estaba ensayando sobre el escenario su canción para el programa cuando uno de los bailarines que la acompañaba comenzó a realizar movimientos obscenos.

Incómoda por la situación, la intérprete llegó a gritarle al bailarín varias veces 'no', pero el joven no cesaba en su actitud. Toqueteos en el trasero, movimientos pélvicos e incluso caricias en los pechos... El vídeo del momento ha causado un gran revuelo en las redes sociales, que rápidamente han tachado la deplorable actitud tanto del bailarín y como del programa, tildándola de "acoso sexual".

Eso sí, lo que a los internautas les ha parecido una falta de respeto, a los asistentes al programa les hacía gracia. Las risas que emergían del público animaban al bailarín a seguir. Harta ya de tocamientos, Marrona le dice: "No, un poco menos". Tan degradante era la situación que la cantante no dudó en decir que "no quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!".

El programa ha asegurado que todo se debía a una broma y ha tenido que disculparse con Emma Marrona. Las redes sociales han señalado que frivolizar con un tema tan serio como el acoso sexual no ayuda a luchar contra él. Todo lo contrario.