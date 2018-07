Crean una canción para el vicio de 'Pokémon Go'

El grupo australiano 'The Stiffys' ha creado una canción relacionada con la locura que ha traído la nueva aplicación de 'Pokémon Go' . ¡Lo nunca visto en los últimos tiempos!

Imagen de la app Pokémon Go / Getty Images

La nueva app 'Pokémon Go' ha desatado la locura en muchos usuarios. Desde que se lanzó, no han parado de haber noticias relacionadas con las consecuencias que puede tener este juego. Pero, lo que seguro que no sabías es que tenía una una canción para todos aquellos que estén viciados a esta nueva aplicación.

Un grupo australiano llamado 'The Stiffys', han sido los pioneros en crear una canción con una letra que va dedicada a todos los obsesionados con Pikachu. Pero no queda todo en una simple letra de canción, porque los artistas han querido acompañarlo de un videoclip que refleja todo lo que está ocurriendo en la realidad. De hecho, más de uno se podría sentir identificado con los protagonistas de este tema.

"Camina saliéndose del tráfico mientras está en su juego. No quiere llamarme, sólo quiere entrenar", comenta la letra de la canción mientras una chica se queja sobre su pareja viciada al videojuego.

Desde luego que la música es pegadiza, ¿no te lo parece?