Descubre que su novio le es infiel cuando aparece su amante en la boda vestida con el mismo vestido de novia

Que una boda es un día inolvidable para sus protagonistas no va a tener el mismo significado para esta pareja que estaba a punto de casarse en Ghana (África). Cuando estaban a punto de darse el 'sí quiero' irrumpió en la iglesia la amante del novio ¡con el mismo vestido que la novia!

Al parecer el hombre había roto recientemente su relación secreta y la mujer, muy despechada, no se le ocurrió otra cosa que intentar arruinar la boda de su ex amante. La mujer no paraba de llamar mujeriego a su ex amante mientras la novia "escogida" contemplaba la escena perpleja.

Los invitados al enlace capturaron este momento tan surrealista con sus teléfonos móviles y el vídeo ya ha dado la vuelta al mundo. ¡No sabemos cómo habrá acabado esta historia pero no pinta nada bien!