Desentierran a un hombre que llevaba 9 días enterrado al oírlo "gritar" en la tumba

La multitud gritaba que se trataba de un "milagro de Semana Santa" al enterarse de lo sucedido, y es que esta pequeña localidad colombiana de Llorente no podía dar crédito a lo que acababa de suceder, ya que supuestamente había "resucitado" un residente local, sepultado hacía nueve días.

Fidel Pantoja, de 50 años, falleció el pasado 7 abril y enterrado en el cementerio. Unos días después, algunos visitantes del camposanto escucharon lo que parecían gritos provenientesdel lugar donde estaba enterrado Pantoja, según medios locales.

El cuerpo fue inmediatamente trasladado al centro de salud, donde los médicos confirmaron la ausencia de signos vitales. Sin embargo, los presentes insistieron en que el cadáver fuera examinado en otro hospital, donde tampoco le detectaron signos vitales.

No obstante, los testigos de este incidente llaman la atención sobre el hecho de que el cuerpo no estaba en estado de descomposición, por lo que las autoridades acordaron llevar a cabo una necropsia para asegurarse de que no se trata de un caso de catalepsia.

¿Catalepsia? ¿Milagro de Semana Santa? ¿O estratagema para ensalzar el milagro de la fe?