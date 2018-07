En esta foto ocurre algo muy extraño

A primera vista, no tiene nada de particular. En la foto aparece el candidato a vicepresidente republicano Mike Pence junto a su esposa y su hija comiendo en un restaurante de Nueva York. Pero si nos fijamos bien, hay algo extraño que nos da un poco de miedo...¿Lo has visto ya? Exacto, el reflejo de la hija de Mike Pence no aparece en el espejo mientras que el de su padre y el de su madre sí. Charlotte Pence, que está sentada justo al lado de su padre, parece no tener presencia en esa comida si hacemos caso al espejo. ¿Efecto óptico? ¿Algo paranormal? A ti, ¿qué te parece?