Esta es la terrorífica muñeca que te sigue con la mirada

Algunas muñecas dan mal rollo, sobre todo las antiguas. Sus cuerpos petrificados y su mirada fija e impertérrita hace que algunas de estas piezas de juguete generen inquietud o malestar. ¿Cuántas veces has sentido un pequeño escalofrío al ver una de estas muñecas de porcelana? A no ser que seas un super amante de estos objetos o un coleccionista, a la mayoría de los mortales estas muñecas no le hacen ninguna gracia.

Por eso, es comprensible que los usuarios se las redes hayan mostrado su preocupación por una muñeca en concreto, una muñeca que te sigue con la mirada vayas donde vayas. ¿Perturbador, verdad? Sus ojos amarillos son tan penetrantes como inquietantes.

Según algunos expertos, los ojos de la muñeca fueron diseñados especialmente para crear este efecto óptico, que provoca que parezca que la muñeca tiene la mirada fija en ti, desde cualquier perspectiva. Los más escépticos aseguran que está poseída.

No es la primera vez que se viraliza un vídeo así. Hace un tiempo, el vídeo de un muñeco con unos ojos parecidos sentado sobre una lápida en un cementerio hizo que a Internet se le pusieran los pelos de punta. ¡Qué mal rollo!