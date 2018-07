Este chico se hizo una foto y se aterrorizó al ver su propia sombra

En la imagen vemos a Conor vestido con camisa, corbata y deportivas antes de una fiesta familiar. Hasta ahí todo completamente normal hasta que nos fijamos en la sombra que se refleja tras él: ni el pelo ni la posición de los brazos coinciden con la del joven que esta sosteniendo el teléfono para hacerse el selfie frente al espejo.

Los más escépticos podrían decir que se trata de una ilusión óptica debido a la perspectiva pero la historia va más allá. Realmente al joven no le sorprendió descubrir este extraño hecho ya que no era la primera vez que vivía sucesos paranormales en esa casa. Conor explicó en una entrevista al diario The Sun que a menudo oía ruidos extraños e inexplicables, que creía ver cosas en segundo plano pero cuando miraba directamente desaparecían e incluso cuando abría el grifo de la bañera se cerraba solo.

Además, explica que sus amigos también habían experimentado experiencias extrañas e incluso uno de ellos no quiso volver a visitarlo en esa casa. Por suerte, Conor y su familia se mudaron en 2012 y desde entonces no han vuelto a vivir nada parecido.