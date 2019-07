Un hombre circula en silla de ruedas por la Ronda Litoral de Barcelona

NO HAN PODIDO IDENTIFICARLO

Una grabación muestra a un hombre circulando en silla de ruedas a motor por la calzada de la Ronda Litoral de Barcelona, obligando a otros vehículos a esperar tras él hasta poder adelantarlo por el carril izquierdo.

La Guardia Urbana de Barcelona no recibió ningún aviso de la situación y no investiga los hechos porque no tiene más información para poder identificar al sujeto, han señalado fuentes municipales consultadas por Europa Press este miércoles.

En el vídeo, publicado en redes sociales y grabado desde otro vehículo, el hombre circula lentamente enganchado a la valla de protección del carril derecho a la altura del Puerto y en sentido Besòs, y no se ha podido concretar el día en que ocurrió.