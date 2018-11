Inician un duelo de pedos en los dardos para aturdir al otro y ganar

Polémica en el mundo de los dardos por culpa de unas flatulencias utilizadas como método para desconcentrar a los rivales, según revela 'The Guardian'.

El holandés Wesley Harms acusó directamente al escocés Gary Anderson, dos veces campeón del mundo, de "olor flagrante". "Me costó dos noches quitarme el olor de la nariz", aseguró Wesley Harms en la televisión holandesa RTL7L tras caer 10-2 contra Anderson en Wolverhampton.

Sin embargo, Gary Anderson acusó a Harms de ser el responsable del pedo y del olor "a huevos podridos".

"Si Harms piensa que yo me tiré el pedo está 1010% equivocado. Juro por la vida de mis hijas de que no fui yo. Cuando he estado mal del estómago lo he reconocido... por lo que no voy a mentir ahora sobre el haberme tirado un pedo", aseguró Anderson a 'The Guardian'.

Eso sí, Anderson admitió haberse tirado pedos sobre el escenario en el pasado, aunque "nunca lo usó como una ventaja".