Roban dos millones de dólares a un YouTuber durante una retransmisión en directo

Internet se ha convertido en un revolucionario invento que en la actualidad influye en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el acceso a la información o el entretenimiento, sino también en la forma de comunicarnos y hasta en la economía.

Tal es el poderío de Internet hoy en día que incluso ha favorecido la aparición de un nuevo tipo de moneda, llamada bitcoin o criptomonedas. Seguramente todos sabréis lo que es, o al menos habréis escuchado hablar de ellas alguna vez. Los bitcoins están en auge, son la criptomoneda más conocida que existe. Esto es debido, entre otras cosas, a que fue la pionera como moneda virtual. Precisamente este auge ha hecho necesaria la aparición de algunos canales de Youtube que, a través de sus védeos, explican cómo funcionan los bitcoins o aconsejan sobre cómo gestionarlos.

Ian Balina es uno de estos Youtubers. Cuenta con más de 100.000 seguidores en su canal y también tiene un grupo de Telegram con 26.000 usuarios en el que da consejos a aquellos que tengan dudas sobre los bitcoins o su gestión y responde a preguntas financieras. Se trata de un joven muy conocido en la industria del ICO (Oferta Inicial de Monedas), concretamente como factor de influencia para inversores ocasionales.

Fue precisamente en uno de sus vídeos en directo cuando, mientras Ian revisaba como de costumbre el ICO (Oferta Inicial de Monedas), uno de los espectadores lo avisó de que mientras él estaba hablando habían desaparecido dos millones de dólares en criptomonedas de su cartera. "Ian, ¿sabías que alguien retiró todos tus tokens de tu cuenta? Espero que sea un movimiento controlado", escribió el espectador.

El joven continuó con su vídeo en directo pero, quince minutos después de recibir este aviso, la retransmisión se cortó. Ian Balina inició otro vídeo en directo poco tiempo después para explicar que el corte del anterior vídeo se había debido a un corte de luz; sin embargo, en su grupo de Telegram, el joven confesó que el motivo real había sido un hackeo.“Cripto familia. Os necesito más que nunca. Hoy he sido hackeado durante el stream. No estoy preocupado por el dinero, he aprendido la lección pero quiero atrapar a quien lo haya hecho. Enviadme la información que tengáis, al correo. Gracias por el apoyo”, explicó el joven.

Según Ian, quién hackeó su cuenta lo hizo a través del correo electrónico de su universidad. “Mi correo electrónico de la universidad se incluyó como correo electrónico de recuperación en mi Gmail. Recuerdo que recibí un correo electrónico que decía que estaba en peligro y traté de seguir con la seguridad de mi universidad para resolverlo, pero no pude procesarlo de manera rápida y renuncié al asunto pensando que era solo un correo electrónico anterior”, aseguró.

Ian Balina también ha querido poner al corriente de este incidente a sus seguidores de Twitter, a los que ha pedido colaboración en caso de que alguien sepa algo sobre el robo.

No obstante, varios especialistas de las criptomonedas y una buena parte de sus seguidores no se creen que este robo haya sido real, y aseguran que posiblemente haya fingido este hackeo por motivos fiscales y haya trasladado ese dinero a otra cuenta.