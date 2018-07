Una serpiente venenosa se cuela en la foto de esta niña

Realmente las fotografías sirven para que recordemos grandes momentos con nuestra familia, amigos... Y, probablemente hay algunas imágenes que cuándo las vemos nos traen buenos recuerdos de aquella cena o ese viaje. Pero la foto que jamás olvidará Bianca Dickinson, una mujer de Victoria (Australia) es la que le hizo un día cualquiera a su hija de dos años.

Según ha explicado en su publicación en Facebook, mientras esperaba a que sus hijos mayores llegaran del colegio, decidió hacerle una fotografía a Molly, la pequeña de la familia, con el campo de fondo. Pero lo que iba a ser una simple instantánea, se convirtió en la más inolvidable de su vida. Según cuenta, de repente, notó que algo se movía, pero no le dio mucha importancia, pensaba que era una rama, pero al segundo vio que había una enorme serpiente al lado de la niña.

Esta australiana todavía no puede creerse lo ocurrido y sobre todo la suerte que tuvo de que el reptil no tocara a la pequeña, ya que todavía no está claro si se trataba de una serpiente marrón oriental o una King Brown, pero lo que es seguro es que ambas son venenosas.