Tiene el título de "mujer con los pechos más grandes de Europa" y ahora consigue el de "más bronceada"

La modelo de tallas grandes Martina Adam se hizo famosa en el año 2012 cuando empezó a aumentarse el pecho. Actualmente, es la mujer con la talla de sujetador más grande de Europa (tiene 4.500 cc en cada mama), y no contenta con ello, ha decidido convertirse en la "más bronceada".

Así era esta mujer antes y después de operarse varias veces hasta convertirse en Martina 'Big'. No contenta con tener los pechos más grandes de Europa, ha decidido convertirse también en la mujer más bronceada. Quiere convertirse en la 'Barbie rubia africana'.

"Me gusta el contraste que se produce entre la piel oscura y mi cabello rubio. Adoro como la gente me mira en la calle, abren sus ojos mientras lucen una expresión de shock, y es porque jamás han visto algo como esto. Al principio, todos me preguntaban por qué lo hice. No estoy tratando de ser afroamericana, solo me gusta este color de piel", asegura la modelo.