Dani Martín compone la sintonía de la serie Cheers

Ayer domingo 11 de septiembre se estrenaba en Telecinco el remake de la mítica serie de los ochenta 'Cheers' contado en su estreno con los 'clientes' José Coronado y Ana Belén. Un bar de estilo irlandés muy español y con numerosas y peculiares historias. La esperada adaptación de la ficción estadounidense, protagonizada por Antonio Resines y Alberto San Juan, ha logrado cuotas de pantalla del 15,6% y del 16,6%.

Antonio Resines, que cambia el bar de 'Los Serrano' por el bar de 'Cheers', no pudo ganar su apuesta con Paolo Vasile de debutar con un 20% de share y fue vapuleado por la película 'El ultimatum de Bourne'. Durante el día de hoy #Cheers sigue siendo uno de los temas más comentados en Twitter, aunque no todo son buenas críticas.

Aquí tienes la versión de Where Everybody Knows Your Name de Dani Martín. ¿Qué te parece?