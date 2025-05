Miley Cyrus responde si quiere tener hijos y reflexiona sobre su familia: "Soy mi propia madre"

Miley Cyrus lanza su nuevo disco como la artista consagrada que es. Con Something Beautiful, la estadounidense experimenta con nuevos sonidos y se atreve a reflexionar sobre la mortalidad o la relación con su madre.

Durante la promoción de su noveno álbum de estudio, la cantante se ha sincerado sobre su visión de la maternidad, desvelando que no piensa en tener hijos. "No es algo en lo que esté enfocada", cuenta en su extensa entrevista para The New York Times. "A pesar de ser una persona tan segura y con opiniones firmes, este es un aspecto de mi vida con el que nunca me he sentido especialmente atada a un sí o un no".

La cantante, que mantiene una relación sentimental con el músico Maxx Morando desde 2021, asegura que nunca ha sentido pasión por ser madre: "Es mucha responsabilidad, devoción y energía, y si no estás apasionada por eso, no sé cómo soportas las noches sin dormir y los 18 años de lo que mi mamá vivió. Y cuando digo 18 años, en realidad son 33, porque todavía soy una bebé. Así que nunca he sentido ese fuego, ¿sabes? Y para mí, ese fuego lo es todo".

"Soy mi propia madre. Yo me cuido a mí misma"

En este sentido, Miley Cyrus asegura que ella es su "propia madre" y que se cuida a sí misma para no depender de los cuidados de Tish Cyrus, su madre. "Mi mamá ya no viaja conmigo porque tengo 33 años y ya estaba siendo ridículo. Nunca quiero separarme de mi mamá, porque estamos muy unidas. Se me llenan los ojos de lágrimas solo de hablar de ella. Pero si la naturaleza sigue su curso, como suele hacerlo, en algún momento seré una persona sin mi mamá, y eso antes me paralizaba por completo", reflexiona.

Miley Cyrus y su madre Tish Cyrus | TheStewartofNY / WireImage / Getty Images

"Por eso digo que yo me cuido a mí misma, porque ya no tengo a mi mamá conmigo como antes", asegura la cantante. "Ahora simplemente pienso: '¿Qué era lo que hacía que todo fuera mejor con ella?'. Era la seguridad, porque sabía que cualquier situación en la que no me sintiera segura, mi mamá me sacaría de ahí o la mejoraría. Así que ahora simplemente imagino qué era lo que me calmaba de ella, y luego lo hago por mí misma".

Miley Cyrus y la buena relación con su madre

Sobre su madre habla Miley Cyrus en una canción de su nuevo disco: End of the World. "Ella se fue una semana de vacaciones a Italia sin mí, y para las dos fue como el fin del mundo. Mi mamá nunca había salido del país sin mí antes. Soy demasiado mayor para sentirme así, pero así me sentí. Y mi mamá me llamó y me dijo: 'No sé por qué, pero hoy quiero llorar. Estoy mirando por la ventana, y no hay nada ahí para mí, porque tú estás en casa'. El primer verso de la canción es: 'Hoy te despertaste y me dijiste que querías llorar', y esa era mi mamá", explica.

La artista también habla sobre otro verso de la composición: "Has estado pensando en el futuro como si ya fuera tuyo". "No es solo sobre la mortalidad, sino sobre el hecho de que ningún día está garantizado, así que preocuparse por un futuro que quizás nunca llegue no tiene sentido. Pero luego, pensar en un futuro sin ella simplemente me rompe el corazón", asegura.

La visión de Miley Cyrus sobre la familia

En cuanto a sus padres, Miley Cyrus cuenta a The New York Times que ha madurado mucho y que ha empezado a respetar a sus padres como individuos. "Mi mamá ha amado a mi papá [Billy Ray Cyrus] toda su vida, y creo que estar casada con alguien de la industria musical sin formar parte de ella obviamente es muy difícil. Y creo que adopté parte del dolor de mi mamá como propio, porque a ella le dolía más que a mí como adulta, así que cargué con mucho de su sufrimiento", empieza contando.

Miley Cyrus con sus padres, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, en los Premios Grammy 2019 | Getty Images

"Ahora que mi mamá está tan enamorada de mi padrastro —Dominic Purcell, a quien adoro completamente— y ahora que veo a mi papá encontrar su felicidad también, puedo amarlos a ambos como individuos, en vez de como una pareja parental. Estoy siendo adulta al respecto", zanja.