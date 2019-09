Aaron Carter aparece irreconocible y envía una indirecta a su hermano Nick tras la orden de alejamiento

Todo apunta a que la reconciliación entre Nick Carter y Aaron no será inmediata.

Tras el comunicado del Backstreet Boy en el que informaba que había pedido una orden de alejamiento contra su hermano tras ser gravemente amenazado, las redes se revolucionaron, pero también el acusado que respondió con un contundente mensaje.

"Déjame solo para el resto de mi vida. Te lo pido por favor. Ni siquiera os he visto, Nick me acosó durante toda mi vida. Y me torturó de niño. Y todos los saben porque se ha hecho público. Ahora tienes miedo de la verdad", escribió Aaron junto con un vídeo en el que se vea a los hermanos discutir. Las imágenes pertenecen a un reallity que ambos protagonizaron y en el que se pudo ver que no mantenían una buena relación.

Pero la polémica continúa y el hermano pequeño ha reaparecido en público. Aaron ha salido a la calle y no ha pasado desapercibido por ir descalzo y con una camiseta de los NSYNC, la banda rival de los Backstreet Boys.

Lo que está claro es que esto es el principio de una historia que seguirá dando que hablar.