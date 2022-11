Abraham Mateo confirma que ha roto con su novia: "Ahora mismo estoy soltero"

Fue el pasado agosto cuando Abraham Mateo sorprendió a sus fans al confesar en una entrevista que tenía novia.

"Ahora mismo, estoy conociendo a una persona especial. Creo que es fundamental para estar inspirado y escribir", contó el cantante de 24 años, quien no acostumbra a exhibir su vida privada.

En sus redes privadas no publica nada de sus parejas, por eso sorprendió esa declaración de verano y ha sorprendido también su última nueva revelación.

Dos meses después de contar que estaba empezando una relación, el cantante ha anunciado su ruptura en otra entrevista. "Ahora mismo estoy soltero", ha dicho en El Español, buscando el lado bueno a la separación.

"Lo malo lo transformo"

El lado bueno es que Abraham Mateo es de los que transforma lo malo en cosas buenas. "En este caso, tras haberlo dejado, he compuesto las mejores canciones de mi vida. De todo lo malo se saca algo positivo. Y tras la ruptura he compuesto unos temazos increíbles", confiesa el cantante.

Abraham Mateo, que acaba de estrenar Me encantaría con Belinda, asegura que no es el único al que le pasa esto: "El disco más vendido del siglo XXI es 21, de Adele, y ella dijo que después de que su pareja la dejase, compuso las mejores canciones de su existencia, nacidas del dolor y el desamor. Y me lo creo. Me lo creo porque yo estoy experimentando que es cuando mejor se escribe y cuando mejor se compone".

"Estoy deseando que la gente escuche lo que estoy haciendo, tío, porque nace desde la realidad. Nunca he hablado tanto de mis vivencias personales como ahora", adelanta el artista, para el que lo de abrirse en canal no es nada habitual. Solo hay que ver sus redes sociales. "No suelo publicar nada de mi vida personal, siempre estoy enfocado en lo profesional", dice en esa misma entrevista, en la que apunta que no descarta publicar fotos de este tipo en un futuro".

"Nunca he publicado nada con ninguna chica ni con ninguna pareja. Siempre he querido que todo el foco de atención que genere mi nombre se centre en mi música y en lo que yo hago. No digo que algún día no lo comparta, pero quizá cuando ellos vean que yo comparto cosas más íntimas, todo se vuelve más complicado.